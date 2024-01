Dji Pocket 2 Combo, la videocamera per Vlogging al minimo storico su Amazon

Fonte foto: Amazon

Tra gli strumenti indispensabili per muovere i primi passi nel mondo del Vlogging ci sono sicuramente le videocamere tascabili. Compatte, leggere, potenti e molto intuitive, queste videocamere sono una soluzione facile e veloce per riprendere tutto ciò che ci circonda, un sistema di registrazione hi-tech con tanti utilissimi strumenti da utilizzare per esprimere al meglio la nostra creatività, scegliendo il momento giusto da catturare e lasciando che la telecamera faccia tutto il resto.

Tra i prodotti più interessanti sul mercato c’è la Dji Pocket 2 Combo, un device dalle grandissime potenzialità, che per le prossime ore può essere acquistato su Amazon a un prezzo che tocca il minimo storico.

Dji Pocket 2 Combo: scheda tecnica

Dji Pocket 2 Combo è una videocamera tascabile dalle dimensioni ridotte (124,7×38,1×30 mm) e dal peso contenuto di 117 grammi, l’ideale per essere portata con sé in ogni momento.

Oltretutto parliamo di un dispositivo progettato per essere utilizzato con una sola mano, ottimo quindi per il Vlogging e per i social, perché è immediatamente operativo.

Sul device c’è un sensore CMOS da 1/1,7 pollici, da 64 MP, con zoom digitale fino a 8x. Questo consente di scattare foto con una buona risoluzione ma, soprattutto, di girare video in 4K fino a 60 fps anche in HDR.

Grazie allo stabilizzatore motorizzato a tre assi Gimbal la Dji Pocket 2 Combo garantisce all’utente sempre riprese fluide e stabili in ogni condizione di utilizzo, anche quelle più movimentate.

Tra le funzioni principali ci sono: la modalità Quick Capture che permette di avviare rapidamente una registrazione video e non perdere nemmeno un instante dell’evento da immortalare, Panorama High-Definition per riprendere un panorama a 180° o un panorama 3×3, ottimo per le foto di gruppo, la Modalità Story, che utilizza dei modelli precaricati di video con tanto di colonna sonora per realizzare rapidamente filmati emozionanti.

La funzione Timelapse, invece, consente di velocizzare lo scorrimento del video del video e documentare nel dettaglio eventi che altrimenti passerebbero inosservati. Con la modalità Hyperlapse l’utente può utilizzare la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) per un’inquadratura fluida e stabile nel tempo.

IA Editor, infine, consente di sfruttare l’intelligenza artificiale per montare un video con musiche ed effetti pronto per essere condiviso.

Per quanto riguarda l’audio, sulla videocamera ci sono quattro microfoni, sviluppati per catturare ogni sfumatura sonora durante la ripresa, registrando il suono su tre direzioni per adattarlo meglio al contesto e amplificando il punto esatto inquadrato dall’utente.

Dji Pocket 2 Combo è compatibile con le schede microSD fino a un massimo di 256 GB e grazie alla batteria da 875 mAh garantisce un’autonomia fino a 140 minuti di registrazione.

Dji Pocket 2 Combo è un’ottima videocamera tascabile, indispensabile per gli amanti del Vlogging che possono avere dalla loro parte un dispositivo compatto, potente e affidabile per riprendere in maniera facile e intuitiva ogni loro avventura.

Il prezzo di listino è di 439 euro ma con l’offerta su Amazon per le prossime ore si può acquistare questo dispositivo a 349 euro (-21%, -90 euro) e con uno sconto così non capita spesso.

