Vita e segreti di un fuoriclasse del calcio

Da miglior giocatore in campo a indimenticabile allenatore. È questa la parabola luminosa di Franz Beckenbauer, considerato un fuoriclasse del calcio tedesco. A lui è dedicato il nuovo film Sky Original, prodotto da Bavaria Fiction per Sky Studios, intitolato Il Kaiser. Diretto da Tim Trageser e sceneggiato da Martin Rauhaus, il film racconta la vita, i segreti e i successi del famoso calciatore, dagli anni Sessanta fino alla indimenticabile finale della Coppa del Mondo a Roma nel 1990. Ecco quando e come vederlo.

Film Il Kaiser: di cosa parla

Il Kaiser – Franz Beckenbauer non è un semplice biopic agiografico, ma ha l’ambizione di essere un film ironico e accurato, che racconta allo stesso tempo l’atleta e l’essere umano. Se dal punto di vista sportivo, infatti, Beckenbauer è il calciatore del secolo che ha rivoluzionato il rapporto tra gli atleti e la stampa, dal punto di vista personale è un uomo che si innamora perdutamente per uno sguardo e che può creare problemi quando qualcosa non gli va bene.

Beckenbauer lascia la Germania per qualche anno e al suo ritorno dalla Operetta League negli Stati Uniti viene accolto dalla tv tedesca con grande stile. Nel 1984 il calcio è ormai protagonista della televisione privata e i media hanno un ruolo sempre più preponderante, ma Franz è pronto a stare al gioco e a fare la storia, come dimostrerà sul prato verde di Italia ’90.

Il cast di Il Kaiser

In Il Kaiser il ruolo di Franz Beckenbauer è interpretato da Klaus Steinbacher. «Poter interpretare Franz Beckenbauer è stato un grande onore. Il suo talento calcistico e la sua affascinante disinvoltura mi hanno sempre attratto», ha dichiarato l’attore protagonista. «È stato un ruolo assolutamente da sogno: mi è stato permesso di giocare a calcio e di diventare due volte campione del mondo. Un divertimento incredibile, che spero che gli spettatori percepiranno».

Nel cast ci sono anche Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Stefan Murr, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Heinz-Josef Braun, Christine Eixenberger e Sina Tkotsch. Il direttore della fotografia è Eckhard Jansen.

Cosa fa oggi Beckenbauer

Franz Beckenbauer è nato a Monaco di Baviera nel 1945. Ex allenatore ed ex calciatore, dal 2009 è presidente onorario del Bayern Monaco ed è anche stato presidente del comitato organizzatore del campionato del mondo 2006. È considerato uno dei più grandi giocatori di calcio della storia. È stato sposato tre volte ed è padre di cinque figli, uno dei quali (Stephan) era calciatore professionista ed è morto nel 2015.

Il Kaiser in streaming

Il film Il Kaiser andrà in onda il 16 dicembre 2022 in esclusiva su Sky Cinema e potrà essere visto in streaming su NOW.