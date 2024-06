V ivo V40 5G e V40 Lite 5G sono arrivati in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Vivo ha presentato ufficialmente anche per l’Italia i nuovi Vivo V40 5G (in foto) e V40 Lite 5G, due smartphone che vanno ad affiancarsi al Vivo V40 SE 5G, mostrato solo pochi giorni fa.

Parliamo essenzialmente di due device che vanno a posizionarsi nella fascia intermedia del mercato, mostrandosi agli utenti con un design elegante e un comparto fotografico decisamente interessante (soprattutto il V40 5G), realizzato in collaborazione con Zeiss che porta sensori fotografici di buon livello anche sui telefoni di questa categoria.

Vivo V40 5G: scheda tecnica e prezzo

Il Vivo V40 5G ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 2.800×1.260 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 4.500 nit.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione interna. Con la funzione Virtual RAM, inoltre, l’utente può ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Due le fotocamere sul device sviluppate in collaborazione con Zeiss: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 50 MP. Anche la fotocamera frontale è da 50 MP.

Grazie alla collaborazione con il colosso della fotografia che gli utenti possono utilizzare delle funzionalità inedite come quella per il Ritratto Multifocale Zeiss, sviluppata appunto per ottimizzare i ritratti e diversi stili come Bokeh Biotar, per mettere a fuoco i soggetti in primo piano e lasciare sfocato lo sfondo.

Presente anche la funzione Aura Light sviluppata per ottimizzare l’illuminazione, adattando la temperatura del colore alle varie condizioni ambientali, anche in caso di scarsa luminosità.

Le connessioni disponibili sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il dispositivo è compatibile anche con l’eSIM.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica FlashCharge cablata da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Funtouch OS 14. Infine, il dispositivo è certificato IP68 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Il nuovo Vivo V40 5G sarà disponibile a partire dall’inizio di luglio 2024 in due colorazioni Stellar Silver e Nebula Purple, al prezzo suggerito di 599 euro.

Vivo V40 5G Lite: scheda tecnica e prezzo

Il Vivo V40 5G Lite ha uno schermo AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione 2.400×1.080 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.500 nit.

Il processore stavolta è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Presente anche in questo la funzione Virtual RAM che consente di ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico, realizzato anche in questo caso in collaborazione con Zeiss, è composto da un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Non mancano nemmeno stavolta le funzioni Ritratto Multifocale Zeiss, Bokeh Biotar e Aura Light.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Garantito anche stavolta il supporto per le eSIM.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica via cavo a 44 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 14 con interfaccia Funtouch OS 14.

Anche il nuovo Vivo V40 5G Lite sarà disponibile ufficialmente a partire da luglio in due colorazioni: Classy Brown e Dreamy White, al prezzo suggerito di 399 euro.