Vivo X80 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Vivo ha lanciato ufficialmente la sua nuova serie di smartphone top di gamma, composta al momento dai due modelli Vivo X80 e Vivo X80 Pro. Entrambi gli smartphone sono provvisti di specifiche di alto livello e possono essere inseriti, senza ombra di dubbio, fra i migliori telefoni Android del 2022.

Tuttavia, a spiccare fra i due, è il Vivo X80 Pro che è disponibile in due varianti: una con a bordo un chip Snapdragon e l’altra con sotto il cofano un processore Dimensity. Entrambi i modelli sono dotati di uno schermo di dimensioni identiche, così come la medesima è la configurazione ottica sul retro. Sulla parte frontale i device presentano, inoltre, un mento e un notch leggermente evidenti. È interessante notare che il lettore per le impronte digitali prevede un’ampia area per la scansione delle dita, per consentire agli utenti di utilizzare anche due dita per sbloccare i propri dispositivi.

Vivo X80 Pro: com’è

Il Vivo X80 Pro è disponibile nella versione con chipset Snapdragon 8 Gen 1 e in quella con SoC MediaTek Dimensity 9000. Le configurazioni di memoria partono da 8 GB di RAM (LPDDR5) e 128 GB di storage interno (UFS 3.1), fino a toccare i 12 GB di RAM e binati a 512 GB di memoria interna per i modelli più costosi.

Nella parte anteriore, il device sfoggia un display QHD+ AMOLED LTPO da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e una luminosità di picco di 1.500 nit, valori da top di gamma assoluto. Ad alimentare il telefono vi è una grande batteria da 4.700 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 80 W e wireless da 50 W.

Il dispositivo più essere considerato, non a torto, un camera phone. A corredare il Vivo X80 Pro vi sono, infatti, quattro sensori fotografici di cui il principale è il Samsung GNV ISOCELL da 50MP, realizzato appositamente dal colosso coreano per questo dispositivo. Il comparto fotografico dello smartphone vanta, inoltre, ottiche Zeiss e il chip V1 Plus, che promette grandi performance sia in notturna che in condizioni di scarsa illuminazione.

Prezzi e disponibilità

Sebbene non siano ancora emerse informazioni sulla commercializzazione in Europa, certo è che il Vivo X80 Pro sarà disponibile nel mercato cinese a partire dal 28 aprile. Per quanto riguarda i prezzi, ecco di seguito le varianti disponibili con i relativi costo:

Vivo X80 Pro Snapdragon 8 Gen 1 da 8/128 GB: 5.499 yuan (circa 780 euro)

Snapdragon 8 Gen 1 da 8/128 GB: 5.499 yuan (circa 780 euro) Vivo X80 Pro Snapdragon 8 Gen 1 da 8/256 GB: 5.999 yuan (circa 850 euro)

Snapdragon 8 Gen 1 da 8/256 GB: 5.999 yuan (circa 850 euro) Vivo X80 Pro Snapdragon 8 Gen 1 da 12/512 GB: 6.699 yuan (circa 950 euro)

Snapdragon 8 Gen 1 da 12/512 GB: 6.699 yuan (circa 950 euro) Vivo X80 Pro Dimensity 9000 da 12/256 GB: 5.999 yuan (circa 850 euro)

Dimensity 9000 da 12/256 GB: 5.999 yuan (circa 850 euro) Vivo X80 Pro Dimensity 9000 da 12/512 GB: 6.699 yuan (circa 950 euro)

Se i telefoni dovessero arrivare in Italia (da noi l’ultimo top di gamma di Vivo disponibile è Vivo X60 Pro), i prezzi indicati subiranno certamente un notevole incremento, a causa delle tasse e delle imposte di importazione.