ASUS Vivobook S 15 Copilot+ PC: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: ASUS

Anche ASUS annuncia l’arrivo sul mercato di nuovi Copilot+ PC, seguendo l’annuncio di Microsoft in occasione del debutto dei nuovi Surface. A inaugurare la gamma del costruttore taiwanese c’è il nuovo ASUS Vivobook S 15, laptop dotato di Snapdragon X Elite e di tutte le specifiche necessarie per poter soddisfare i requisiti dei Copilot+ PC. Per il momento, ASUS non ha svelato alcun modello dotato del meno potente (ma non per questo meno interessante) Snapdragon X Plus.

ASUS Vivobook S 15: caratteristiche tecniche

Il nuovo ASUS Vivobook S 15 arriva sul mercato in un’unica variante, con processore Snapdragon X Elite X1E87 100. Si tratta della versione meno potente dello Snapdragon X Elite (disponibile in tre varianti per gli OEM) non avendo la funzione Dual Core Boost e integrando una GPU da 3,8 invece di 4,6 TFLOPS.

Il chip è affiancato da 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD (PCIe 4.0) e c’è anche un display Lumina OLED 3K (2.880 x 1.620 pixel) da 15,6 pollici con refresh rate di 120 Hz. Il pannello è lucido ed è certificato VESA Display HDR True Black 600. Sotto la scocca, inoltre, il notebook propone una batteria da 70 Whrs, con funzione di ricarica rapida (il 60% di batteria viene ricarica in 49 minuti).

La tastiera è full size (con un tastierino numerico laterale molto compatto) ed è dotata di retroilluminazione RGB a zona singola. Il nuovo Vivobook è dotato anche di sistema di raffreddamento ASUS IceCool con doppia ventola e in grado di gestire lo smaltimento del calore riducendo la rumorosità fino a meno di 28 dB. La webcam è Full HD con funzione IR per Windows Hello ed otturatore protettivo.

C’è anche la possibilità di utilizzare le reti WiFi 7, oltre al Bluetooth 5.4.Per quanto riguarda la dotazione di porte, invece, ci sono 2 USB-A, 2 USB-C e un jack audio, una HDMI oltre a un lettore di schede microSD. Il notebook, dotato di un sistema audio Harman Kardon, pesa 1,42 chilogrammi. L’unica colorazione disponibile la Cool Silver. Il sistema operativo è Windows 11 per ARM.

ASUS Vivobook S 15: prezzo e disponibilità

Il primo Copilot+ PC di ASUS è già disponibile in preordine, anche in Italia. Il nuovo Vivbook S 15 arriverà sul mercato a partire dal 19 giugno. Il prezzo di listino è molto interessante: il notebook costa, infatti, 1.399 euro, oltre 1.000 euro in meno rispetto al Surface Laptop 15 di Microsoft con Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD (ma senza display OLED). Il nuovo laptop di Microsoft, rispetto alla proposta di ASUS, è più pesante (1,66 chilogrammi) e ha una batteria più piccola (66 Whrs).