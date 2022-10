Voglia di risate? Ecco le novità da guardare ora

C’è chi preferisce l’umorismo sofisticato e chi piange dal ridere per le battute più becere, chi trova pane per i suoi denti solo nel black humor e chi invece per divertirsi si accontenta di una storia leggera e piacevole, che scalda anche il cuore. Al di là delle preferenze individuali, a tutti piace scaricare lo stress della giornata con una bella risata di fronte a un film, una serie o uno spettacolo comico. Ecco allora alcuni titoli recenti da guardare in streaming.

Andropausa

C’è un tocco di assurda comicità persino nelle vicende drammatiche. Lo dimostra questa serie uscita da pochi giorni su Netflix. Il protagonista, Yusuf, ha appena scoperto di essere entrato in andropausa. Determinato ad accontentare l’adorata moglie, con la quale ha due figli, Yusuf organizza il trasferimento della famiglia in un’altra casa, più in linea con i sogni della consorte. Qui però iniziano i tragicomici drammi familiari…

Miskina

Questa nuova serie comedy Original francese arriva su Prime Video fra pochissimi giorni, il 17 ottobre, e ha per protagonista Fara, una donna di 30 anni senza casa, senza lavoro, senza fidanzato, ma con una marcata miopia. Dato che la famiglia continua a starle con il fiato sul collo, Fara decide che è arrivato il momento di sistemarsi: così, costringendosi a fare di necessità virtù, si trova invischiata in una serie di situazioni sentimentali e familiari che non sono esattamente ciò che desidera… La serie in otto episodi è diretta da Margaux Marciano e Nicolas Duval Adassovsky.

Rosaline

La più celebre delle storie d’amore, quella tra Romeo e Giulietta di Shakespeare, rivisitata in chiave comica e leggera. Ecco cosa succede in questo film, disponibile su Disney+ da oggi, 14 ottobre 2022. La nota trama è raccontata questa volta dal punto di vista di Rosaline, cugina di Giulietta e per giunta recente fiamma di Romeo. Va da sé che quando il giovane incontra Giulietta e inizia a corteggiarla, Rosaline fa di tutto per impedire l’unione e per riconquistare il suo ex ragazzo.

Lillo e Greg Comedy Show

L’intramontabile coppia comica formata da Lillo e Greg torna con un nuovo "varietà" dedicato agli storici cavalli di battaglia provenienti dal repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Le risate, insomma, sono assicurate! Il comedy show (tratto dallo spettacolo teatrale Gagman Upgrade, scritto da Lillo e Greg) esce su Prime Video il 17 ottobre e prevede la partecipazione di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, ma anche di Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Attilio Di Giovanni e Lillo Circosta. La regia è di Cristiano D’Alisera.

Pintus @Taormina

Restando nel campo degli spettacoli comici registrati dal vivo e poi mandati in onda in streaming, su Prime Video il 28 ottobre arriva anche questo speciale comico di Angelo Pintus, ovvero la registrazione del suo live show andato in scena nella cornice del Teatro Antico di Taormina. Tra monologhi esilaranti, sketch e canzoni, sono previste anche alcune comparsate a sorpresa: Francesco Montanari, Malika Ayane e Antonio Mezzancella.