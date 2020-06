Waze si aggiorna: nuove mappe e Moods più colorati

Waze è una delle applicazioni per la navigazione più utilizzate dagli utenti, grazie soprattutto al forte senso di community che gli sviluppatori sono riusciti a creare in questi anni, tanto da convincere Google ad acquistarla. L’app ha appena fatto registrare un grande risultato: oltre 130 milioni di utenti che usano l’app quotidianamente e per festeggiare questo risultato è stato rilasciato un aggiornamento importante, che cambia l’interfaccia utente e porta con sé alcune novità.

Gli sviluppatori si sono concentrati sulle funzioni più social presenti sull’app, a partire dai Moods, ossia gli Umori che rappresentano l’alter ego dell’automobilista. Ne sono stati aggiunti 30 nuovi che permettono agli utenti di esprimere il proprio stato d’animo. Siete bloccati in autostrada a causa di una fila chilometrica? Allora il Moods più adatto è quello Zen. Miglioramenti anche per l’interfaccia utente, resa più semplice e soprattutto “più colorata”. Anche le mappe hanno subito delle modifiche per renderle più adatte alle nuove esigenze degli utenti. L’aggiornamento di Waze è in fase di rilascio in questi giorni ed è disponibile per tutti.

Waze, tutte le novità dell’aggiornamento

Nuovi Moods, nuove icone per le segnalazioni, interfaccia più colorata e un nuovo logo. Waze si rifà il look per festeggiare i 130 milioni di utenti giornalieri. E proprio gli utenti sono stati messi al centro di questo cambiamento: ogni nuova funzionalità e modifica grafica è stata decisa insieme alla community.

Sono stati aggiunti oltre 3o nuovi Moods (gli Umori), le faccine con cui gli automobilisti possono mostrare il proprio stato d’animo. Ogni nuovo Moods raffigura alla perfezione come si sente una persona mentre è alla guida o mentre è in coda sull’autostrada. Tra i nuovi Umori ci sono il Green, lo Scettico, il Mal d’auto, lo Zen e il Robot. In futuro ne verranno aggiunti anche di nuovi. Per selezionare un nuovo Mood bisogna accedere a Il mio Wave, fare un tap su Il mio umore e appariranno tutti i Mood tra cui scegliere.

Cambiamenti anche grafici, con un’interfaccia utente più colorata e nuove icone per segnalare problemi sulle strade. Infine, inaugurato anche il nuovo logo che segue le nuove scelte stilistiche dell’app.

Come scaricare l’ultima versione di Waze

Per ottenere l’ultima versione di Waze con tutti gli aggiornamenti grafici e funzionali, bisogna accedere al Google Play Store e all’App Store e scaricare l’update. Nel caso in cui non sia ancora disponibile, bisogna aspettare qualche giorno che venga rilasciato per tutti.