Chi usa molto WhatsApp per comunicare con amici, parenti o, addirittura, per lavoro, sa bene che è importante fare (e tenere sempre aggiornato) il backup delle proprie chat. Facendolo, infatti, non rischiamo di perdere tutto quando cambiamo telefono, magari perché si è rotto, e possiamo ritrovare le foto e video condivise nelle chat anche dopo diversi anni.

E, dopo diversi anni, il backup di WhatsApp può arrivare a pesare anche svariati GB ma questo, fino ad oggi, non è stato un gran problema perché, grazie ad un accordo tra Google e Meta, lo spazio occupato dai backup WhatsApp non veniva conteggiato se i backup venivano caricati automaticamente su Drive. In pratica spazio gratis per i backup, qualcosa di troppo bello per durare e, infatti, sta per finire.

Backup WhatsApp: fine della festa

Con una nuova pagina sul suo help online Google ha annunciato che l’enorme vantaggio di poter archiviare gratis i backup di WhatsApp su Drive terminerà a dicembre 2023.

Dal 1° dicembre di quest’anno, infatti, ogni byte occupato dai file di backup verrà conteggiato come un byte in meno di quelli disponibili gratis, o a pagamento, per l’utente di Google.

La pagina dell’help è attualmente solo in inglese, ma nulla fa presagire che la brutta notizia riguardi solo gli utenti americani. Google, invece, specifica che i backup restano gratis per chi ha un account business di Google Workspace o un account riservato agli studenti.

Lo spazio gratis su Google Drive

Questa precisazione di Google impone a noi di farne un’altra, ricapitolando velocemente tutte le opzioni cloud a disposizione degli utenti di Big G.

In pratica chiunque abbia un account Google, cioè quasi tutti gli utenti Android e non solo, ha a disposizione 15 GB di spazio sui server dell’azienda di Mountain View. Questo spazio è e resta gratis, non cambierà nulla (almeno non a breve).

Chi vuole più spazio, invece, deve pagare e può scegliere un abbonamento a Google One, se è un privato, o a Google Workspace, se è un professionista o un’azienda. I prezzi cambiano, anche perché le differenze tra i due abbonamenti non riguardano solo lo spazio disponibile ma anche altre funzioni.

I prezzi di Google One, al momento, sono questi:

Google One Basic: 100 GB – 19,99 euro/anno

Google One Standard: 200 GB – 29,99 euro/anno

Google One Premium: 2 TB – 99,99 euro/anno

Google One Premium: 5 TB – 249,99 euro/anno

I prezzi di Google Workspace, al momento, sono questi:

Google Workspace Business Starter: 30 GB – 5,75 euro/mese

Google Workspace Business Standard: 2 TB – 11,50 euro/mese

Google Workspace Business Plus: 5 TB – 17,25 euro/mese

Non c’è solo Google

Va anche detto, però, che Google non è l’unica opzione disponibile per l’archiviazione dei backup di WhatsApp: è stata l’opzione migliore a lungo, ma solo perché era gratis.

L’utente WhatsApp, infatti, può scegliere di caricare i propri backup su qualunque servizio cloud come Dropbox, OneDrive, iCloud, Mega, Libero Drive.