Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

A partire dal prossimo anno WhatsApp non potrà più essere utilizzato con alcuni iPhone più datati. La lista condivisa da Meta dei dispositivi non più compatibili

A partire dal 5 maggio 2025, alcuni modelli di iPhone non saranno più compatibili con WhatsApp, una decisione che segna una svolta molto importante per gli utenti che utilizzano la celebre piattaforma di messaggistica sui dispositivi più datati.

Stando alle dichiarazioni di Meta, riportate sul blog ufficiale di WhatsApp, questa scelta ha un doppio significato: da una parte, la volontà dell’azienda di Mark Zuckerberg di garantire un livello di sicurezza adeguato a tutti i suoi utenti e, dall’altra, assicurare a tutti le migliori prestazioni possibili, cosa che sui vecchi dispositivi non può più essere garantita.

Quali device non potranno più usare WhatsApp

Come accade ogni volta, WhatsApp aggiorna regolarmente la lista dei sistemi operativi compatibili, abbandonando il supporto per tutti quelli che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza o nuove funzioni dall’azienda produttrice.

A partire da maggio 2025, dunque, dovranno dire addio alla piattaforma di messaggistica i modelli di iPhone con una versione del sistema operativo inferiore a iOS 15.1. Una decisione che potrebbe includere anche device relativamente recenti che, comunque, potranno ancora essere utilizzati ma senza l’applicazione per la messaggistica in tempo reale.

Il discorso non cambia per gli utenti con device Android con una versione del sistema operativo precedente ad Android 5.0, che dal prossimo anno dovranno dire addio a WhatsApp.

Il perché di questa decisione, come già accennato, dipende dal fatto che la piattaforma di messaggistica è basata su rigidi standard di sicurezza avanzati e funzioni sempre più complesse che richiedono un hardware moderno e sistemi operativi aggiornati. I dispositivi più datati, non essendo in grado di rispettare questi requisiti, possono diventare vulnerabili ad attacchi esterni o garantire una user experience meno fluida.

Inoltre, con la scelta di Meta di abbandonare il supporto per i sistemi obsoleti, consente anche al colosso della tecnologia di concentrare le proprie risorse sulle nuove funzioni e sui miglioramenti dedicati ai dispositivi più diffusi.

Chiaramente, una notizia del genere può rappresentare un duro colpo per gli utenti con un vecchio iPhone ancora perfettamente funzionante, tuttavia importante considerare che qualsiasi tipologia di progresso tecnologico richiede inevitabilmente l’abbandono dei sistemi obsoleti. Una scelta non semplice ma che, comunque, potrebbe rappresentare un’occasione per scoprire nuove funzioni e migliorare l’esperienza quotidiana con un dispositivo più moderno.

Cosa possono fare gli utenti

Gli utenti che sono in possesso di un iPhone non più compatibile con WhatsApp avranno due opzioni: la prima è aggiornare il proprio dispositivo e, dunque, passare a uno smartphone più recente pienamente compatibile con le versioni moderne di iOS e WhatsApp.

Oppure ripiegare su soluzioni alternative. Sebbene WhatsApp sia tra le app di messaggistica più utilizzate in assoluto, infatti, sul proprio store di riferimento ci sono altre molte altre opzioni che gli utenti con dispositivi datati possono valutare, come ad esempio Telegram o Signal.