WhatsApp si aggiorna con il Multisfondo: ecco che cosa è

WhatsApp si aggiorna anche su iOS: dopo una tornata di update per la versione beta di Android, gli sviluppatori si sono concentrati anche sugli utenti iPhone. E le novità non mancano: arrivano nuove notifiche per segnalare la presenza della crittografia end-to-end quando si inizia una nuova conversazione e soprattutto viene annunciata la nuova funzione Multiwallpaper.

Si tratta di una vera e propria novità, dato che finora non se n’era mai parlato. Bisogna specificare che per il momento si tratta solamente di un annuncio: la nuova funzione non è ancora disponibile e non si sa quando verrà rilasciata per la versione beta. I ragazzi di WaBetaInfo, però, hanno già pubblicato un’immagine sul loro blog ufficiale mostrando come funzionerà e a cosa servirà il Multi Sfondo. Come si può intuire dal nome, gli utenti potranno scegliere uno sfondo diverso per ogni chat, funzionalità molto utile per personalizzare le conversazioni e su cui finora WhatsApp non aveva mai lavorato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo novità WhatsApp.

WhatsApp, che cosa è la funzione Multi Sfondo

In inglese è stata annunciata con il nome di Multiwallpaper ed è molto probabile che in italiano arriverà con il nome di Multi Sfondo. Si tratta della nuova funzione su cui gli sviluppatori stanno lavorando e che è apparsa per la prima volta sulla versione beta di WhatsApp per iOS.

I ragazzi di WaBetaInfo sono riusciti a recuperare anche una foto della funzione in sviluppo che ne mostra il funzionamento. Gli utenti potranno scegliere uno sfondo differente per ogni chat e personalizzarlo come meglio credono. Al momento l’unica possibilità è impostare uno sfondo valido per tutte le conversazioni.

Per impostare wallpaper differenti in base alla chat, bisognerà aprire la sezione Personalizzazione presente nelle info della chat. Una nuova sezione che dovrebbe arrivare prossimamente. Non si tratta sicuramente di una funzionalità che rivoluzionerà l’applicazione, ma che sicuramente la renderà più amata dagli utenti.

WhatsApp, nuovo messaggio di sicurezza

Nella versione beta di WhatsApp per iOS, gli sviluppatori stanno testando l’invio di un nuovo messaggio di sicurezza. Ogni volta che si inizia una nuova conversazione apparirà sullo schermo un messaggio che avvisa del fatto che tutti i contenuti inviati sono protetti dalla crittografia end-to-end. Un modo per ribadire la totale sicurezza nell’utilizzare WhatsApp.