WhatsApp, come recuperare i file vecchi cancellati dall'aggiornamento

Fonte foto: Diego Thomazini / Shutterstock

Recuperare i vecchi file cancellati da WhatsApp a causa di un aggiornamento oppure da un bug o da un errore dell’utente stesso è possibile. Per poter recuperare i file è necessario sfruttare il backup di WhatsApp, una funzionalità dell’applicazione che consente di ripristinare i messaggi e le conversazioni oltre che alcuni file.

Creare e poi ripristinare un backup di WhatsApp (sfruttando la possibilità di salvare i dati sul cloud, anche in modo sicuro grazie alla crittografia end to end) è un’operazione semplice e consente di recuperare vecchi file cancellati da WhatsApp per errore o a causa di un aggiornamento.

Come creare un backup di WhatsApp

Per creare un backup delle proprie conversazioni su WhatsApp è sufficiente aprire l’app e accedere alla sezione Impostazioni. A questo punto è sufficiente individuare l’opzione Chat e poi scorrere verso il basso fino a individuare la voce Backup delle chat. Nella nuova schermata è sufficiente premere su Esegui backup.

Il backup di WhatsApp per Android viene eseguito su Google Drive. In basso, nella sezione Backup delle chat, è possibile accedere ad alcune impostazioni di questa funzionalità, impostando il backup automatico e scegliendo la frequenza. Qui è anche possibile scegliere l’account Google da utilizzare per completare l’operazione.

Per quanto riguarda il backup di WhatsApp per iPhone, invece, l’applicazione utilizza iCloud. Su entrambi i sistemi operativi, è possibile attivare l’opzione Backup crittografato end to end un aggiungere un livello di sicurezza superiore per le proprie chat.

Il backup di WhatsApp comprende conversazioni e media ma per includere anche i video è necessario spuntare l’opzione Includi video posizionata più basso. In caso di mancata attivazione di quest’opzione, quindi, non sarà possibile includere i video scambiati su WhasApp nelle chat.

Prima di eseguire il backup può essere utile verificare lo spazio occupato dalle chat di WhatsApp. Da notare, inoltre, che per evitare che WhatsApp consumi troppi dati è possibile, dalla sezione Backup delle chat, bloccare il salvataggio dei dati per il backup quando si usa la connessione dati.

Come recuperare i dati su WhatsApp

A prescindere dalla causa, l’unico modo per recuperare dei dati con WhatsApp è andare a ripristinare il backup. Si tratta di un sistema che consente all’app di ripristinare tutti i dati salvati in precedenza (conversazioni e contenuti multimediali scambiati).

Per poter ripristinare un backup di WhatsApp è possibile disinstallare l’app e scaricarla nuovamente dallo store del proprio dispositivo. A questo punto, alla prima apertura, dopo aver inserito il numero di cellulare collegato al proprio account, WhatsApp verificherà se è presente un backup.

L’app andrà a controllare la presenza di un backup sul dispositivo e poi sul cloud collegato al sistema operativo utilizzato (Google Drive per Android e iCloud per iOS). Scegliendo di ripristinare il backup in cloud sarà possibile recuperare dati e informazioni cancellate dal dispositivo ma ancora presenti nel backup.