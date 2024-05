Google Foto ci aiuterà a dimenticare le ex

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock

Tra i tanti servizi di storage online per le foto e i video, Google Foto è probabilmente il più apprezzato dagli utenti. Innanzitutto perché è strettamente integrato con Android, quindi con miliardi di telefoni in tutto il mondo, poi perché è gratis fino a 15 GB (lo spazio regalato da Google per ogni account aperto) e, infine, perché ha delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale molto utili e che funzionano bene.

Una di queste funzioni è senza dubbio il riconoscimento dei volti, che funziona anche in condizioni abbastanza sfavorevoli come in caso di foto un po’ sfocate, o molto scure. Questa funzione, a breve, potrebbe tornarci molto utile nel caso non vogliamo più vedere alcune foto (ma non vogliamo nemmeno cancellarle).

Mostra meno questo volto

La novità non è ancora attiva, ma è stata scoperta nel codice dell’ultima versione dell’app di Google Foto per Android da Android Authority.

In pratica a breve ci sarà la possibilità, all’interno della funzione Ricordi in primo piano, di non mostrare più una determinata persona, riconosciuta dall’AI tramite il volto.

Non si tratta della possibilità, già esistente, di bloccare del tutto questa persona perché il suo volto comparirà comunque nella ricerca manuale all’interno della libreria. Inoltre, questa persona continuerà ad apparire in eventuali foto di gruppo.

Si tratta, quindi, di una via di mezzo tra il blocco completo e la visualizzazione di tutte le foto in cui compare quella persona.

Quando arriva la nuova funzione

Al momento questa nuova funzione non è disponibile né negli Stati Uniti né altrove. La cosa più probabile è che questa funzione arrivi insieme ad altre, tutte basate sull’uso degli algoritmi di intelligenza artificiale, in un futuro aggiornamento ufficiale dell’app per Android e per iOS.

Come si attiva il blocco dei volti

Va infine specificato che, per impostazione standard, Google Foto non permette di bloccare o limitare la visualizzazione di alcune persone specifiche nei ricordi. Se state cercando la funzione, e non la trovate, è perché dovete attivarla manualmente.

Per farlo dovete fare tap sulla foto del vostro profilo e poi scegliere Impostazioni di Foto > Preferenze > Ricordi > Nascondi persone e animali domestici. A questo punto è necessario attivare il raggruppamento dei volti, che permette a Google di accedere alle foto in cerca di volti simili, quindi di tutte le foto in cui compare una stessa persona.