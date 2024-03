Per inviare messaggi criptati con il proprio dispositivo Android è sufficiente utilizzare un'app che supporta la crittografia end to end

Chi ha un dispositivo Android può inviare messaggi criptati, proteggendo così il contenuto del messaggio grazie a un sistema di crittografia end to end. Le opzioni sono diverse: negli ultimi anni, infatti, il numero di applicazioni di messaggistica che ha introdotto la possibilità di inviare messaggi criptati è aumentato considerevolmente.

Ecco, quindi, quali servizi utilizzare su Android.

WhatsApp

Partiamo dall’app più nota e utilizzata in Italia: WhatsApp. L’applicazione utilizza un sistema di crittografia end to end per la gestione del servizio di messaggistica e la protezione delle conversazioni degli utenti. Il sistema è attivo di default ed è, quindi, utilizzabile da tutti gli utenti Android. Da notare, inoltre, che è possibile anche proteggere il backup delle chat con la crittografia. Per attivare questo servizio aggiuntivo è possibile andare in Impostazioni > Chat > Backup delle chat e poi selezionare la voce Backup crittografato end to end.

Signal

Un’altra applicazione da utilizzare per inviare messaggi criptati con il proprio smartphone Android è Signal. Si tratta di un’app meno diffusa rispetto a WhatsApp ma altrettanto valida e, soprattutto sicura. Signal, infatti, utilizza una crittografia avanzata end to end, sviluppata dal Protocollo Signal open source, per proteggere le conversazioni. Il servizio è integrato in Signal. L’applicazione non traccia gli utenti e non include annunci.

Telegram

Anche con Telegram è possibile utilizzare la crittografia end to end. A differenza di quanto visto con WhatsApp e Signal, però, su Telegram le chat non sono protette di default da un sistema di criptazione dei messaggi. È necessario, quindi, attivare la crittografia end to end per specifiche chat. L’app utilizza un sistema basato sul cloud, con i dati che restano salvati sui server di Telegram (ma protetti da un sistema di crittografia).

Per attivare la crittografia end to end su Telegram è necessario attivare la funzione Chat segreta. Il sistema è semplice: basta aprire l’app e poi premere sull’icona della penna in basso a destra per accedere alla sezione Nuovo messaggio. Qui è possibile selezionare Nuova chat segreta e poi scegliere l’utente con cui avviare la chat protetta. Le conversazioni protette dalla crittografia saranno contrassegnate da un lucchetto accanto al nome dell’utente con cui si stanno scambiando messaggi. Su Telegram è anche possibile inviare messaggi che si autodistruggono.

Google Messaggi

Anche con l’app Google Messaggi, utilizzata da diversi smartphone Android come app per la gestione degli SMS, è possibile inviare messaggi crittografati, grazie alla funzione Chat RCS, utilizzabile per inviare solo a utenti che hanno un dispositivo compatibile (con Google Messaggi installato). La possibilità di inviare messaggi criptati è confermata da un avviso all’apertura della chat con l’icona di un lucchetto e la scritta “Chat RCS con nome utente”.