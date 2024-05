Romantica, fantasy e in costume: ecco la nuova serie My Lady Jane

Fonte foto: Prime Video

Impossibile descrivere My Lady Jane, in uscita su Prime Video fra pochi mesi, con una sola parola. È ambientata nell’epoca Tudor, quindi è certamente una serie tv in costume. Ma non propriamente storica: anzi, si tratta di una radicale rivisitazione dei fatti realmente accaduti, una sorta di passato alternativo alla realtà. Insomma, non manca una quota fantasy. E poi ci sono una buona dose di avventura e una storia d’amore bollente, tanto che alcuni hanno già individuato in questa novità la "risposta" di Prime Video a Bridgerton.

La trama di My Lady Jane

Ispirata all’omonimo romanzo bestseller di Cynthia Hand, edito in Italia da Piemme, la serie tv My Lady Jane è ambientata in un’epoca Tudor alternativa in cui Edoardo, il figlio di re Enrico VIII, non muore di tubercolosi; Lady Jane Grey non viene giustiziata e persino suo marito Guildford si salva dalla condanna a morte.

In realtà, Jane e suo marito sono stati decapitati nel 1554. Lady Jane Grey è stata infatti la prima regina d’Inghilterra e d’Irlanda: arriva sul trono suo malgrado dopo la morte di suo cugino Edoardo e, accettando l’incarico di malavoglia, resta regina per soli nove giorni fino a quando Maria, figlia di Enrico VIII e di Caterina d’Aragona, viene dichiarata legittima erede al trono. A quel punto Jane e il marito vengono imprigionati e poi giustiziati.

Ma, come detto, in My Lady Jane la storia prende un corso differente. La brillante e testarda Jane viene effettivamente incoronata regina in modo inaspettato e diventa subito il bersaglio di malvagi nemici che vogliono la sua corona e la sua testa. Ma Jane è una damigella in pericolo capace di salvare sé stessa e, nel corso della sua epica avventura, anche il suo vero amore e l’intero Regno.

Il cast di My Lady Jane

Emily Bader interpreta la protagonista Jane Grey: è il suo esordio come attrice. Nel cast di My Lady Jane ci sono anche Edward Bluemel (visto in Killing Eve) nel ruolo di Guildford Dudley e Jordan Peters (Pirates) in quello di Re Edoardo.

Dominic Cooper (noto per Preacher) interpreta Lord Seymour, Anna Chancellor (vista in Pennyworth) veste i panni di Lady Frances Grey, la madre di Jane, e Rob Brydon (The Trip) quelli di Lord Dudley, padre di Guildford.

Jim Broadbent è il Duca di Leicester, lo zio di Jane. Henry Ashton interpreta il ruolo di Stan, fratello di Guildford. Le sorelle di Jane hanno invece il volto di Isabella Brownson e Robyn Betteridge. Le sorelle del re, ovvero la principessa Mary e la principessa Bess, sono interpretate da Kate O’Flynn e Abbie Hern (Enola Holmes 2).

Completano il cast Máiréad Tyers, Joe Klocek e Michael Workeye. La creatrice Gemma Burgess e Meredith Glynn sono co-showrunner ed executive producer. La regia di cinque episodi è di Jamie Babbit.

Quando esce My Lady Jane

La serie in otto episodi My Lady Jane esce su Prime Video il 27 giugno 2024.