Messaggi segreti su Facebook Messenger? Ora si può, ecco come

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il servizio di messaggistica rende possibile l’invio di conversazioni crittografate, per chattare in sicurezza basta seguire questa semplice guida

Fonte foto: Web

Anche con Facebook Messenger è possibile inviare messaggi segreti grazie alla possibilità di sfruttare la crittografia end to end. Questa tecnologia rende inaccessibili i contenuti dei messaggi che non potranno essere visualizzati o ascoltati da nessuno durante il trasferimento dal mittente al destinatario.

Nemmeno Meta, l’azienda che controlla Facebook e Messenger, potrà accedere ai contenuti del messaggio. Per utilizzare i messaggi segreti su Messenger basta seguire una procedura semplicissima. Bisogna sottolineare, però, che tali messaggi possono essere inviati e ricevuti solo su alcune piattaforme (Android e iOS/iPadOS).

Ecco come fare ad utilizzare le chat segrete con la protezione della crittografia end to end in Messenger.

Avviare una conversazione segreta su Messenger

Per sfruttare la crittografia end to end e inviare messaggi segreti a un altro utente basta aprire Messenger sul proprio smartphone Android oppure sull’iPhone (è possibile usare anche tablet Android oppure un iPad). A questo punto è sufficiente aprire la conversazione con l’utente a cui inviare un messaggio segreto e poi premere in alto sul nome dell’utente.

A questo punto, è sufficiente scorrere verso il basso e selezionare l’opzione Avvia conversazione segreta. Premuta quest’opzione, si aprirà una nuova chat con l’utente scelto. A confermare la protezione della crittografia ci sarà il messaggio “Le chiamate e i messaggi sono protetti da crittografia end to end“.

Dalla schermata della conversazione segreta è possibile, oltre che inviare messaggi “segreti” al destinatario, anche effettuare chiamate e video chiamate sfruttando la protezione garantita dalla crittografia end to end. Senza prima aver avviato una conversazione segreta, chiamate e video chiamate non saranno protette dalla crittografia.

I limiti delle conversazioni segrete di Messenger

Per il momento, le conversazioni segrete su Messenger hanno alcuni limiti. A differenza di WhatsApp, dove la crittografia viene sempre applicata a tutti i messaggi, tramite il servizio di messaggistica di Facebook è necessario creare una conversazione ad hoc.

Di conseguenza, avviando una conversazione segreta con l’utente X, nell’elenco delle conversazioni attive su Messenger appariranno due conversazioni distinte, una segreta e una priva di crittografia, con quest’utente. Questo sistema, quindi, può risultare, almeno per alcuni, un po’ macchinoso.

Da notare, inoltre, che le conversazioni segrete sono disponibili solo su smartphone e tablet Android oltre che su iPhone e iPad (ricorrendo all’app ufficiale del servizio). Non è possibile accedere alla crittografia end to end dalla versione web di Messenger o dall’app per desktop. Su questi dispositivi sarà necessario utilizzare un sistema alternativa