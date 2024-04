Fonte foto: Tada Images / Shutterstock.com

La battaglia tra Apple e Spotify continua. La casa di Cupertino deve fare i conti con le nuove normative UE, che impongono una maggiore apertura per il suo ecosistema, oltre che con una sanzione dell’antitrust UE di ben 1,8 miliardi di euro, legata proprio alla sua attività nel settore della musica in streaming. Il mese scorso, Spotify accusò Apple di bloccare gli aggiornamenti della sua app. A distanza di settimane, la situazione tra Apple e Spotify non è ancora stata risolta.

Apple blocca l’aggiornamento dell’app Spotify

La nuova versione dell’app di Spotify è stata bloccata da Apple e, quindi, per il momento, non potrà essere pubblicata sull’App Store. Questa versione della popolare applicazione di streaming introduce un’importante novità, aggiungendo informazioni esplicite sul costo dell’abbonamento quando attivato al di fuori dello store di Apple, tramite il sito ufficiale di Spotify, oltre ai link per poter attivare subito l’abbonamento, per rendere più veloce la procedura.

Attualmente, infatti, gli utenti che vogliono sfruttare il prezzo di Spotify, che secondo le ultime informazioni dovrebbe aumentare a breve, senza la commissione di Apple devono, manualmente, aprire il browser e attivare l’abbonamento dal sito della piattaforma di streaming. La questione va avanti da tempo: la nuova app di Spotify, infatti, è pronta per il rilascio dallo scorso 5 marzo ma ancora attende l’ok da parte di Apple.

Spotify non ha accettato i nuovi termini

Apple ha rifiutato la pubblicazione della nuova versione dell’app di Spotify per via del fatto che la piattaforma di streaming musicale non ha ancora accettato i nuovi termini contrattuali richiesti da Cupertino per gli sviluppatori.

Tutto ruota intorno al nuovo Music Streaming Services Entitlement: secondo questa clausola contrattuale, Apple continuerà a percepire una commissione del 27% anche sugli acquisti effettuati dagli utenti iPhone e iPad tramite il sito di Spotify, esattamente come ora la percepisce per gli acquisti fatti tramite l’app.

Apple, come conferma un messaggio inviato dal team dell’App Store a Spotify e pubblicato da TechCrunch, ha confermato che pubblicherà la nuova app (versione 8.9.3) solo dopo che Spotify avrà accettato i nuovi termini di utilizzo.

Nel frattempo, Spotify ha chiarito la sua posizione con una dichiarazione di un portavoce, che al magazine The Verge ha detto: “Apple ha sfidato ancora una volta la decisione della Commissione Europea, rifiutando il nostro aggiornamento per aver tentato di comunicare ai clienti i nostri prezzi a meno che non paghiamo ad Apple una nuova tassa“.

In attesa di una risoluzione per la questione, l’UE sta valutando le modifiche che Apple ha apportato all’AppStore, a seguito del Digital Markets Act.