Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità per WhatsApp: arrivano quattro nuove opzioni di formattazione del testo con elenchi puntati, elenchi numerati, citazioni a blocco e codici in linea

Fonte foto: Tero Vesalainen / Shutterstock

Dopo essere passate nelle mani dei beta tester, stanno arrivando proprio in questi giorni quattro nuove opzioni per la formattazione dei messaggi di WhatsApp. Col prossimo aggiornamento dell’app, infatti, gli utenti potranno utilizzare gli elenchi puntati, quelli numerati, le citazioni a blocco e i codici in linea andando ad amplificare le possibilità del celebre sistema per la messaggistica, in tema di formattazione del testo.

Le funzioni non sono ancora disponibili per tutti e, probabilmente, sarà necessario ancora qualche giorno prima che tutti gli smartphone compatibili possano accedervi.

Le nuove opzioni per la formattazione

L’elenco puntato è la prima novità in arrivo su WhatsApp e si tratta del classico elenco ben noto a tutti coloro che utilizzano un qualsiasi editor di testo su computer. Per utilizzarlo basta mettere nella chat un trattino seguito da uno spazio e il testo che si vuole inserire nella lista. Andando a capo l’elenco continuerà in totale autonomia e senza il bisogno di utilizzare nuovamente la formula appena descritta.

Anche l’elenco numerato è una funzionalità ben nota a tutti coloro che sono soliti utilizzare un software per la scrittura. Per provare la nuova opzione di formattazione non serve fare altro che scrivere un numero seguito da un punto e da uno spazio, con l’elenco che si aggiornerà in automatico ogni volta che l’utente va a capo.

La citazione a blocco è un ottimo sistema per evidenziare una parte del messaggio che si sta inviando. Per utilizzarla basta inserire il simbolo “>” (“maggiore di”, per intenderci) seguito da uno spazio. Il testo in oggetto sarà messo in evidenza con l’apposito separatore “|” e una colorazione leggermente diversa rispetto al resto del messaggio.

Il codice in linea è un tipo di formattazione ben nota ai programmatori e agli informatici ma, in questo caso specifico, può essere utilizzata come una ulteriore modalità per mettere in evidenza il proprio testo. Per utilizzarla basta posizionare all’inizio e alla fine del messaggio due accenti gravi, `in questo modo`.

Cosa cambia per gli utenti WhatsApp

Queste nuove funzioni per la formattazione dei messaggi WhatsApp vanno ad aggiungersi alle quattro già esistenti che, già da qualche anno, permettono agli utenti di diversificare i propri messaggi, evidenziando il necessario.

Come tutti sapranno, sulla piattaforma di messaggistica è già presente il grassetto, che può essere utilizzato inserendo il messaggio tra due asterischi.

Il corsivo che si attiva posizionando all’inizio e alla fine del testo un trattino basso.

Il testo barrato che, invece, può essere utilizzato scrivendo il proprio messaggio tra due tilde (questo simboletto ~).

E il testo monospace che si può utilizzare circondando il messaggio da inviare con tre accenti gravi all’inizio e alla fine.

Chiaramente l’arrivo delle nuove opzioni di formattazione, pur mantenendo inalterate le funzioni di WhatsApp, cambia un po’ le modalità di composizione dei messaggi, portando nelle mani degli utenti un ottimo sistema per mettere in evidenza delle parti di testo oppure per dare un ordine alla conversazione in modo facile e veloce.