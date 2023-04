WhatsApp, nuovo indizio: la novità è in arrivo

La funzione arriverà, ma non con il nome precedentemente noto. In sintesi, è questa la più grande novità contenuta nell’app beta 2.23.8.6 di WhatsApp per Android, nella quale è presente una nuova sezione chiamata "Channels", cioè "Canali".

Canali in stile Telegram, ovviamente, già intravisti in una beta di WhatsApp a fine febbraio con il nome di "Newsletter". Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova, diceva Agatha Christie, e al momento siamo al secondo indizio dell’arrivo di questa funzione, inedita su WhatsApp ma di grande successo su Telegram dove i canali riescono a calamitare l’attenzione di milioni e milioni di utenti.

WhatsApp Channels: come saranno

Da quanto riporta l’ormai notissimo blog WABetaInfo, i nuovi canali di WhatsApp avranno una apposita sezione all’interno dell’app, posizionata all’interno della tab Stato (che per l’occasione diventa "Aggiornamenti").

Nella beta WhatsApp descrive i canali così: "Resta aggiornato sugli argomenti che contano per te. I canali che segui verranno mostrati qui". Il flusso (abbondante, almeno su Telegram) di messaggi proveniente dai canali verrà dunque mostrato in una sezione specifica per evitare di inondare la lista principale delle chat dell’utente.

Utente che potrà anche creare canali, aggiungendo un’immagine, il nome e la descrizione e creando poi un link che potrà condividere per invitare altre persone a iscriversi al canale.

I canali saranno "unidirezionali": il loro creatore invierà messaggi agli iscritti, che non potranno rispondere. I messaggi non saranno protetti dalla crittografia end-to-end, che sarebbe inutile in un tipo di comunicazione del genere.

Per quel che si sa al momento, però, i dati personali dell’utente iscritto al canale saranno visibili solo a chi ha creato e gestisce il canale.

WhatsApp: pubblicità nei canali?

Quando arriveranno i canali WhatsApp, allora l’app di Meta avrà eliminato una grossa mancanza rispetto alla concorrente diretta Telegram. Concorrente che usa i canali anche per guadagnare.

All’interno dei canali Telegram con oltre mille iscritti, infatti, possono essere mostrati brevi messaggi pubblicitari i cui ricavi vengono in parte condivisi da Telegram con chi gestisce il canale monetizzato.

Non è affatto da escludere che, anche su WhatsApp, si possa arrivare ad una soluzione del genere che, almeno su Telegram, è assolutamente tollerabile e non troppo invasiva ma, allo stesso tempo, remunerativa.

WhatsApp Channels: quando arrivano

Come al solito, e lo ribadiamo sempre per correttezza, stiamo parlando di una funzione in beta e non di qualcosa di già disponibile per tutti.

Potrebbe arrivare a breve, potrebbe arrivare tra mesi, potrebbe non arrivare completamente perché WhatsApp potrebbe cambiare idea. Al momento siamo al secondo indizio, attendiamo il terzo per fare una prova.