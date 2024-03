WhatsApp cambia interfaccia: ora si usa così

WhatsApp ha annunciato, e già rilasciato anche in Italia, un aggiornamento che cambia l'interfaccia dell'app per Android: nuova barra di navigazione in basso e addio swipe

Fonte foto: Nadir Keklik / Shutterstock.com

Da tempo si parlava dell’arrivo di una nuova interfaccia per l’app di WhatsApp per smartphone Android e, adesso, dopo diverse apparizioni all’interno delle app beta le novità sono effettivamente arrivate anche sull’app ufficiale, quella che usiamo tutti. Anche in Italia, visto che il lancio della nuova interfaccia è stato globale e per tutti i mercati e, come sempre accade con gli update globali di WhatsApp, chi ancora non vede le novità deve solo aspettare un po’.

Nuova interfaccia WhatsApp: cosa cambia

La nuova interfaccia di WhatsApp è diversa principalmente per la barra delle tab, che passa dalla parte alta della finestra a quella bassa. Cambia anche il colore: da verde scuro con caratteri bianchi a bianco con caratteri neri.

Cambia anche la disposizione delle icone attraverso cui si accede alle varie tab. Adesso, da sinistra verso destra, ci sono queste icone: Chat, Aggiornamenti, Community, Chiamate.

La tab Chat è quella che contiene tutte le conversazioni personali e di gruppo, ma non quelle all’interno delle comunità (accessibili dalla tab Community). La tab Aggiornamenti permette di accedere agli stati dei nostri contatti e ai canali ai quali ci siamo iscritti. C’è anche l’icona “+” che permette di creare un nuovo canale o di cercare altri canali.

Le tab Community e Chiamate non hanno bisogno di grandi spiegazioni mentre il resto dell’interfaccia non ha subito cambiamenti.

Ma la vera novità, derivante dallo spostamento delle tab dalla parte alta a quella bassa dell’app, è il fatto che non è più possibile fare swipe per passare da una tab all’altra: ora è necessario fare tap sulla singola icona.

Gli utenti non approvano

WhatsApp afferma che con la nuova interfaccia le icone che contano sono più vicine e a portata di pollice, ma non tutti gli utenti sono felici di questo cambiamento. In molti, infatti, hanno commentato l’annuncio della nuova interfaccia facendo notare che sono altre le modifiche che avrebbero preferito vedere.

Ad esempio in moltissimi chiedono la possibilità di togliere la tab delle Community, una funzione che sembra assai poco gradita e usata dagli utenti.

Altri ancora, invece, tornano a chiedere la separazione, in una tab apposita, delle chat di gruppo (magari proprio al posto della tab Community). Infine, c’è chi chiede a WhatsApp di eliminare la scritta “Questo messaggio è stato eliminato“.

Gli sviluppatori di WhatsApp, quindi, si stanno dando da fare per aggiornare l’app e renderla più facile da usare per gli utenti ma, poiché gli utenti sono oltre 2 miliardi in tutto il mondo, è letteralmente impossibile accontentarli tutti.