WhatsApp, chiamate e videochiamate di gruppo fino a 8 partecipanti

Lo avevamo annunciato solamente pochi giorni fa ed è già diventato realtà: WhatsApp ha aumentato il numero di partecipanti alle chiamate e videochiamate di gruppo a otto partecipanti. La novità è stata rilasciata questa notte nelle nuove versioni beta di WhatsApp per Android e iOS e nel giro di qualche ora o giorno sarà disponibile per tutti. Si tratta di una delle novità più importanti degli ultimi anni, molto di più della modalità scura e di altre strumenti rilasciati in questi mesi.

Finora il limite di partecipanti per le chiamate di gruppo era di quattro persone: troppo penalizzante soprattutto in questo periodo in cui miliardi di persone sono rinchiuse in casa e utilizzano WhatsApp per restare in contatto con familiari, amici e colleghi di lavoro. Innalzando il limite fino a otto persone, WhatsApp si candida a essere anche una valida alternativa alle tante piattaforme per le videoconferenze in ambito lavorativo (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype). Cosa bisogna fare per usare subito la novità di WhatsApp? Aggiornare l’applicazione alla versione 2.20.133 beta di Android e 2.20.50.25 beta per iOS.

Come fare videochiamate WhatsApp fino a 8 partecipanti

Il nuovo limite imposto da WhatsApp per chiamate e videochiamate di gruppo non cambia il modo in cui si effettuano. Anzi, i passaggi da fare per iniziare una videochiamata nei gruppi composti da meno di quattro persone sono stati semplificati: basta premere sull’icona con la telecamera, senza dover selezionare i partecipanti.

Quindi, come fare videochiamate WhatsApp fino a otto partecipanti? Molto semplice: si entra all’interno del gruppo, si preme sull’icona con la telecamera e appare una nuova finestra sullo schermo. A questo punto si deve premere sulla voce “Nuovo gruppo chiamata” e selezionare i contatti da aggiungere alla call. Nel caso in cui si vogliano aggiungere persone non presenti nel gruppo, basta avviare la videochiamata e premere sull’icona con l’omino in alto a destra e inserire il nome del contatto salvato in rubrica.

Cosa cambia per gli utenti con il nuovo limite per le videochiamate? Il modo di utilizzare la funzione resta identico, con l’unica differenza che gli utenti hanno una maggior libertà nell’invitare i propri amici.

Perché WhatsApp ha aumentato il limite dei partecipanti alle chiamate e videochiamate di gruppo

WhatsApp ascolta sempre le lamentele e i feedback degli utenti, soprattutto quando servono per migliorare l’applicazione. Nelle ultime settimane si erano fatte insistenti le critiche degli utenti per un limite troppo riduttivo: quattro partecipanti per le chiamate e videochiamate di gruppo sono davvero pochi. Da qui la decisione di aumentarli fino a otto.

Quando arriva la novità di WhatsApp

La novità è già in fase di test nelle ultime versione di WhatsApp beta per Android e iOS, rispettivamente le numero 2.20.133 e la 2.20.50.25. Per testare le nuove videochiamate con otto partecipanti bisogna solamente aggiornare la propria versione di WhatsApp beta.

Può capitare che aggiornando l’applicazione, il nuovo limite ancora non sia attivo: bisogna solamente aspettare qualche ora o giorno, WhatsApp sta rilasciando la funzione lato server e prima che arrivi a tutti è necessario un po’ di tempo.

Inoltre, per utilizzare le videochiamate con otto persone è obbligatorio che tutti i partecipanti abbiano installato l’ultima versione di WhatsApp, altrimenti non sarà possibile farle.