WhatsApp Desktop, sono arrivate le videochiamate: si attivano così

Dopo anni di attesa da parte degli utenti WhatsApp ha finalmente reso disponibili per tutti le videochiamate da desktop, sia con sistema operativo Windows che macOS. E’ già possibile fare chiamate, anche in Italia, da desktop a desktop o da desktop a mobile (e viceversa).

Ma, attenzione: non stiamo parlando di “WhatsApp Web" bensì di “WhatsApp Desktop“, cioè dell’app a sé stante per Windows e Mac e non della finestra che possiamo aprire in qualunque browser per collegarci al sito web.whatsapp.com. Non è una differenza da poco, e vi spiegheremo perché visto che ha a che fare anche con la nuova privacy policy di WhatsApp. Prima di toccare lo spinoso argomento, però, vediamo come fare e ricevere le videochiamate su WhatsApp Desktop e, prima ancora, come installare WhatsApp Desktop su Windows o Mac.

Come installare WhatsApp Desktop

La prima cosa da fare, sia su Windwos che su Mac, è scaricare l’app di WhatsApp Desktop sul computer. La troviamo sullo store di Microsoft (a questo indirizzo) o sul Mac Store di Apple (a questo indirizzo). In entrambi i casi l’app è gratuita e si installa in pochi secondi.

Una volta installata l’app di WhatsApp Desktop non dobbiamo fare altro che connetterla al nostro profilo WhatsApp, già attivo sul nostro smartphone. La procedura per connettere WhatsApp Desktop è la stessa necessaria per connettere WhatsApp Web: basta inquadrare il codice QR.

Se abbiamo già aperto WhatsApp Web su un browser e apriamo anche l’app di WhatsApp Desktop ci verrà chiesto se vogliamo usare WhatsApp su browser o su app. Forse, quando arriverà WhatsApp multidispositivo, sarà possibile usarle in contemporanea.

Videochiamate WhatsApp Desktop, come si fanno

Una volta installata e collegata l’app al nostro profilo possiamo usarla per chattare e fare videochiamate. L’interfaccia è identica a quella di WhatsApp Web, che a sua volta è quasi identica a quella dell’app di WhatsApp per smartphone Android e iOS.

L’unica differenza è che su WhatsApp Desktop adesso c’è la nuova icona a forma di telecamera per fare videochiamate: la troviamo entrando in una conversazione, nella parte in alto a destra prima dell’icona della cornetta telefonica, della lente d’ingrandimento per la ricerca e del menu con i tre puntini.

La prima volta che lanciamo una videochiamata tramite WhatsApp Desktop ci verrà chiesto di concedere a WhatsApp l’autorizzazione ad accedere a microfono e videocamera. Durante la videochiamata la finestra del video resta sempre in primo piano, in modo da non perdersela in caso di desktop molto affollato.

Quando lanciamo una videochiamata tramite WhatsApp Desktop dobbiamo stare attenti ad un dettaglio: non è un software di videoconferenza dedicato al lavoro, quindi non c’è nessuna stanza d’attesa e quando facciamo click sull’icona della videocamera stiamo già chiamando.

Ad oggi è possibile fare videochiamate solo 1 a 1 e non si possono fare videochiamate di gruppo tramite WhatsApp Desktop.

Perché non funziona su WhatsApp Web

Tutto quello che abbiamo appena descritto vale solo per l’app WhatsApp Desktop: la nuova icona per le videochiamate su WhatsApp Web non c’è. E probabilmente non ci sarà ancora a lungo per una questione di gestione dei dati.

WhatsApp Web, infatti, è in buona sostanza un sito Web di WhatsApp che gira sul nostro browser. Questo vuol dire che il browser potrebbe leggere le nostre chat, accedendo ai nostri dati. WhatsApp Desktop, invece, è una app a sé stante e fa tutto da sola.

Con la nuova privacy policy che entra in vigore il 15 maggio la quantità di dati degli utenti inviati al gruppo Facebook potrebbe aumentare di parecchio (a dire il vero molto più in USA che in Europa, dove vige il regolamento GDPR).