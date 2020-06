WhatsApp, come scaricare gli sticker animati

Nuovo grande passo verso il rilascio definitivo degli sticker animati su WhatsApp. Come annunciato dai ragazzi di WaBetaInfo, nella nuova versione beta dell’applicazione è stato aggiunto il primo pacchetto di adesivi animati da poter scaricare dallo store di WhatsApp. Si tratta del primo passo verso un rilascio definitivo anche nella versione stabile: se tutti i test daranno esito positivo allora arriverà a breve per tutti.

Gli sticker animati sono una funzione su cui gli sviluppatori stanno lavorando da oramai un po’ di tempo e che servirà soprattutto a rendere più simpatiche e colorate le conversazioni con i propri amici. La funzionalità era richiesta a gran voce dagli utenti, soprattutto per il fatto che è presente su Telegram da diverso tempo. Su WhatsApp finora erano disponibili solamente gli adesivi “statici”, una sorta di emoticon poco più grandi e completamente personalizzabili dagli utenti. Anche gli sticker animati potranno essere creati direttamente dagli utenti e poi essere caricati sul WhatsApp Store, in modo da poter essere scaricati da tutti.

WhatsApp, arriva il primo pacchetto di sticker animati

Sul WhatsApp Store è disponibile il primo pacchetto di sticker animati: Playful Piyomaru, disponibile sia per gli utenti iOS sia Android. Ciò vuol dire che i creatori possono finalmente caricare sullo store dell’app gli sticker realizzati da loro e condividerli con i propri amici nelle conversazioni. Come anticipato in precedenza, per il momento la funzionalità è disponibile solo sulla nuova versione beta di WhatsApp per Android e iOS. Inoltre, lo strumento non è attivo per tutti gli utenti, ma solo per alcuni scelti dagli sviluppatori.

Che cosa sono e come funzionano gli sticker animati

Gli sticker animati sono una nuova funzionalità che WhatsApp sta introducendo all’interno delle conversazioni per renderle più divertenti. Il funzionamento è lo stesso degli adesivi “normali”, con l’unica differenza che si muovono.

Come spiegato dai ragazzi di WaBetaInfo, in questa prima fase saranno tre i step per utilizzare gli sticker animati:

la possibilità di vederli nelle conversazioni e di salvarli per poterli inviare agli amici

la possibilità di importare nuovi adesivi nello store di WhatsApp

la possibilità di effettuare il download di sticker animati dal negozio di WhatsApp.

Come scaricare gli sticker animati di WhatsApp

Per effettuare il download di un nuovo pacchetto di adesivi, bisogna entrare in una conversazione, premere nello spazio dove inserire il messaggio e premere l’icona con la faccina presente sulla tastiera. Appariranno tutti gli adesivi già presenti sullo smartphone e facendo uno swipe verso destra apparirà anche un’icona a forma di ingranaggio. Cliccandoci sopra, si aprirà lo store di WhatsApp dove scaricare gli sticker animati (quando verranno caricati).

Come scaricare l’aggiornamento

Il primo pacchetto di adesivi animati è presente con l’ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp, la numero 2.20.195.1 per Android e la numero 2.20.70.26 per iOS.