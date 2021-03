The Fantastic Corgi è il nuovo set di sticker animati per WhatsApp

Gli sticker sono degli adesivi animati che negli anni hanno preso sempre più piede su WhatsApp. La disponibilità di set di divertenti sticker aumenta e ora c’è un nuovo protagonista per gli adesivi: The Fantastic Corgi.

Prima sono giunti gli adesivi nel 2018, poi WhatsApp ha rilanciato con l’arrivo a giugno 2020 degli sticker animati. Da allora, gli utenti possono scegliere tra una vasta varietà di set di adesivi da utilizzare per vivacizzare le proprie chat con gli amici e che vengono periodicamente aggiornati dagli sviluppatori. Oltre all’aggiunta di altri adesivi animati tra quelli già scaricati, se ne potranno installare di nuovi con tanti simpatici protagonisti. E quelli appena arrivati tra gli sticker animati disponibili sia per i dispositivi Android che iOS hanno per protagonisti proprio i simpatici cani Corgi.

The Fantastic Corgi: i simpatici sticker animati

Il nuovo set di adesivi animati disponibile nelle chat di WhatsApp per gli utenti Android e iOS si chiamano The Fantastic Corgi e sono stati creati da Candice Savira. Il protagonista di questo simpatico set di sticker è un cane Corgi, che viene considerato un cane nano e la cui razza ha origini gallesi. I cani di razza Corgi sono molto amati dalla Regina Elisabetta d’Inghilterra, che è padrona di diversi esemplari, ma secondo la leggenda si tratta di "cani incantati" che venivano adorato anche da fate ed elfi, perché creature sempre pronte ad aiutare gli altri.

WhatsApp, come scaricare i nuovi sticker The Fantastic Corgi

Scaricare il nuovo set di sticker del The Fantastic Corgi è molto semplice. Dopo aver aperto l’app di WhatsApp bisogna aprire la chat con un proprio contatto, poi fare tap sull’icona delle emoji e selezionare quella degli sticker. Nel riquadro grigio che si apre, fare tap sul simbolo "+" a destra, che permette di accedere alla schermata dove sono presenti tutti gli sticker da scaricare.

Scorrere la lista degli sticker fino a The Fantastic Corgi e poi toccare la freccia orientata verso il basso a destra, che permette di avviare il download. Il nuovo set di sticker sarà così scaricato e per controllarne i dettagli sarà possibile fare tap un alto a destra su "I miei sticker" per vedere tutti i set salvati, conoscerne i vari adesivi nel dettaglio, riordinare i pacchetti o ancora eliminare quelli che non vengono più usati.

WhatsApp: come usare gli sticker adesivi The Fantastic Corgi

Utilizzare gli sticker animati di The Fantastic Corgi è molto semplice, dato che il funzionamento è analogo a quello degli altri adesivi animati. Dopo aver aperto una chat con un contatto, si potrà fare tap sull’icona dell’emoji e poi su quella degli adesivi in basso a destra, così da aprire il set di adesivi animati. Facendo tap su quello scelto per rendere la conversazione più divertente, verrà inviato in chat.