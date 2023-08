WhatsApp: cosa cambia con la nuova app

Fonte foto: WhatsApp

WhatsApp riceve un nuovo aggiornamento: questa volta tocca all’app per macOS della popolare app di messaggistica che, con la nuova versione in fase di rilascio in queste ore, riceve le stesse novità già introdotte per l’app per PC Windows. L’aggiornamento introduce l’app nativa per Mac.

Il focus dell’aggiornamento sono le chiamate e le videochiamate di gruppo, ora accessibili agli utenti Mac completo. In più, l’update introduce anche un restyling per l’applicazione, per ottimizzare l’interfaccia desktop (soprattutto in caso di utilizzo su display molto grandi) e una serie di ulteriori funzioni.

Le novità di WhatsApp per Mac

Il nuovo aggiornamento in fase di rilascio rende, finalmente, disponibile l’app nativa di WhatsApp per Mac che arriva a distanza di diversi mesi dal rilascio dell’app nativa per Windows che ha migliorato notevolmente l’esperienza d’uso su PC per gli utenti.

Si tratta di una novità molto importante per tutti gli utenti WhatsApp che utilizzano il servizio di messaggistica su MacBook e altri computer di Apple. La versione precedente dell’app, infatti, era molto più simile a WhatsApp Web e, quindi, fortemente limitata nelle funzionalità accessorie.

La nuova app ora ha un design inedito, più in linea con lo stile delle altre applicazioni per Mac, risultando più comoda da usare con display di grandi dimensioni. C’è anche il supporto al drag and drop nelle chat ed è possibile accedere in modo più completo alla cronologia delle conversazioni, senza dover usare il telefono per consultare i vecchi messaggi.

Un’altra grande novità disponibile con il nuovo aggiornamento di WhatsApp è rappresentata dalle nuove funzionalità per chiamate e videochiamate di gruppo. Ora, infatti, l’app consente di partecipare a videochiamate con 8 persone e a chiamate vocali con un massimo di 32 persone.

Gli utenti possono aggiungersi a una chiamata di gruppo anche in una fase successiva l’avvio e attivare le notifiche delle chiamate in arrivo anche quando l’app è chiusa. Naturalmente, c’è sempre la crittografia end to end che garantisce, per messaggi e chiamate, la massima privacy per gli utenti.

Come installare la nuova app di WhatsApp su Mac

La nuova app di WhatsApp per Mac è già disponibile per l’installazione, anche in Italia. L’app non è ancora stata pubblicata sull’AppStore (ma dovrebbe arrivare a brevissimo). Nel frattempo, è possibile e installare l’app collegandosi, tramite un qualsiasi browser web al sito ufficiale di WhatsApp (whatsapp.com) e seguire la procedura di installazione.

Completata l’installazione bisognerà eseguire nuovamente il collegamento tra lo smartphone e il Mac. Per completare quest’operazione basta andare nella sezione Dispositivi Collegati (su Android è disponibile premendo sull’icona dei tre punti in alto, su iPhone, invece, è nelle Impostazioni) e completare l’accoppiamento tramite l’autenticazione via codice QR.