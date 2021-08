WhatsApp da iPhone ad Android: quando arriva veramente

Si sta parlando molto, negli ultimi giorni, della possibilità di migrare le chat WhatsApp da un iPhone ad un telefono Android. Questa funzione, come molti già sapranno, al momento non c’è ed è del tutto impossibile, oggi, passare da iOS ad Android (e viceversa, ovviamente) salvando lo storico delle chat.

Tuttavia, stanno girando notizie incomplete e inesatte, secondo le quali l’arrivo di questa tanto attesa funzione su WhatsApp sarebbe questione di pochi giorni. Notizie false, che derivano però da una notizia vera: durante la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 Samsung ha mostrato, molto velocemente, una nuova funzione dell’app Samsung Switch che permette proprio di migrare le chat WhatsApp da iOS ad Android. Ma solo su telefoni Samsung, e neanche tutti al momento. Come stanno le cose, invece, per tutti gli altri telefoni Android? Quando potremo passare da iPhone ad Android senza perdere le chat di WhatsApp?

Migrazione WhatsApp: la funzione in beta

Gran parte della confusione su questo argomento deriva da una notizia diffusa dal sito WABetaInfo. Questo sito, molto affidabile e preciso, tratta in modo specifico tutte le novità in arrivo su WhatsApp, man mano che tali novità appaiono nelle versioni beta dell’app per iOS o per Android.

Analizzando la versione beta 2.21.160.16 dell’app di WhatsApp per iOS WABetaInfo ha trovato una nuova impostazione: “Export Chat“. Facendo tap su tale esportazione appare una nuova schermata con del testo molto chiaro: “Sposta le chat ad Android – Trasferisci la cronologia delle chat e i file multimediali al tuo nuovo telefono Android. Non sarai in grado di trasferirli dopo se salti questo passaggio“.

WABetaInfo precisa che non tutti gli utenti con questa versione beta vedono la nuova schermata, che per proseguire con la migrazione è necessario installare la nuova app “Passa ad Android" di Google e che, soprattutto, la nuova funzione potrebbe essere disponibile solo per i telefoni Samsung, almeno all’inizio.

Migrazione WhatsApp: la risposta ufficiale

Già quanto spiegato dal sito WABetaInfo dovrebbe farci capire che siamo ancora lontani dalla possibilità di migrare le chat da iOS ad Android, per due motivi: si tratta di una funzione beta (tanto quanto il famoso “WhatsApp multidispositivo" che è in beta da anni) ed è tra l’altro riservata ai telefoni Samsung.

La conferma, stavolta ufficiale, di tutto ciò arriva da un tweet del CEO di WhatsApp Will Cathcart: “Vuoi passare in modo sicuro la tua cronologia di WhatsApp da una piattaforma ad un’altra? Stiamo lavorando per renderlo possibile, iniziando dai device di Samsung, e passeremo presto ai telefoni Android ed iOS“.

L’intenzione di rilasciare la funzionalità per passare un profilo WhatsApp da iPhone ad Android (e viceversa) quindi c’è ed è stata dichiarata ufficialmente. Solo che arriverà “presto“, non “subito“.