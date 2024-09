WhatsApp cambia ancora: ecco l'ultima novità

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

WhatsApp aggiunge una piccolissima modifica all'interfaccia dell'app, rendendo molto più facile trovare nuovi canali interessanti per gli utenti

Fonte foto: Sir. David / Shutterstock.com

Nel continuo e incessante tentativo, fino ad oggi pienamente riuscito, di restare l’app di messaggistica più usata al mondo (oltre 2 miliardi di utenti), WhatsApp continua ad introdurre piccole e grandi novità che, modificando leggermente l’app, rendono la piattaforma più comoda e piacevole da usare.

L’ultima di queste novità ha a che fare con i canali, una funzione ancora poco usata dagli utenti WhatsApp forse anche per la difficoltà degli utenti di scovare quelli che realmente interessano loro. Per facilitare questo processo, quindi, WhatsApp ha introdotto le categorie dei canali all’interno della ricerca.

Canali WhatsApp: cosa cambia

Quando un utente di WhatsApp apre la tab “Aggiornamenti” sulla sua app già trova una lista di canali al suo interno: sono tutti quelli ai quali si è iscritto. Più giù trova il pulsante “Esplora canali“, che serve a mostrare altri canali famosi, divisi per categorie: intrattenimento, sport, notizie, hobby e così via.

C’è, poi, la classica icona a forma di lente d’ingrandimento in alto a destra, che permette di cercare altri canali partendo da un nome (o parte di un nome). Le nuove categorie entrano in azione proprio in questa sezione dell’app: adesso, infatti, è possibile filtrare i risultati della ricerca dei canali, scegliendo di mostrare solo:

Intrattenimento

Sport

Notizie e informazioni

Attività e hobby

Persone

Business

Organizzazioni

La novità non è da poco, perché nella pratica le categorie all’interno della ricerca dei canali permettono di risparmiare moltissimo tempo.

Un esempio chiarisce il perché: mettiamo che un utente stia cercando il canale della squadra di calcio A.S. Roma e che cerchi “Roma” tra i canali di WhatsApp; il risultato sarebbe un elenco in cui c’è di tutto, dalla squadra di calcio al canale del Comune e a quello delle municipalizzate.

In casi del genere i filtri per categoria permettono di trovare in modo rapido e senza perdite di tempo il canale WhatsApp che stiamo cercando.

Categorie di ricerca canali: quando arrivano su WhatsApp

I nuovi filtri di ricerca per categoria nei canali WhatsApp sono stati annunciati da Meta ieri pomeriggio (orario italiano), e sono già arrivati anche sulle app italiane. Evidentemente si tratta di una modifica lato server, che è stata implementata senza necessità di aggiornare le singole app degli utenti.