Fonte foto: Antonio Salaverry / Shutterstock.com

I Canali sono la grande novità di WhatsApp degli ultimi mesi. Si tratta di una funzionalità che arricchisce l’applicazione con l’obiettivo di ripetere il successo ottenuto da Telegram. Da alcune settimane, i Canali di WhatsApp sono accessibili a tutti e oggi diventano ancora più semplici da utilizzare grazie alla possibilità usarli anche da WhatsApp Web, la versione dell’app disponibile tramite browser web.

I Canali arrivano su WhatsApp Web

Da questa settimana è possibile accedere ai Canali WhatsApp seguiti anche da WhatsApp Web. La vrsione web di WhatsApp, infatti, integra ora una nuova sezione. Sopra all’elenco delle cha è stata aggiunta una nuova icona che consente l’accesso alla lista dei Canali seguiti e permette anche di ricercarne altri tramite il motore di ricerca integrato.

L’icona in questione è la terza da sinistra, dopo Community e Stato. L’interfaccia per l’accesso è molto simile a quella dell’app per smartphone, con i contenuti seguiti che vengono proposti in una lista a scorrimento verticale, posizionata nella parte sinistra della scheda del browser. Basta cliccarci sopra per accedere al contenuto desiderato.

Dalla schermata principale del singolo Canale su WhatsApp è possibile cliccare sull’icona della campanella in alto a destra per attivare le notifiche. Cliccando, invece, sull’icona dei tre punti in verticale è possibile accedere alla sezione Info canale, annullare l’iscrizione, copiare il link per condividerlo oltre che ad altre funzionalità come il tasto Segnala.

Esattamente come avviene per i messaggi ricevuti nelle conversazioni di WhatsApp, anche con gli aggiornamenti pubblicati è possibile aggiungere una reazione oppure premere sul tasto Inoltra (quello con la freccia rivolta verso destra) che consente di condividere il post con un altro utente o in un gruppo. Cliccando in alto a destra in un aggiornamento è possibile scaricare il contenuto multimediale condiviso oppure copiare il link.

Come creare un nuovo Canale con WhatsApp Web

Tramite la web app di WhatsApp è anche possibile creare un nuovo canale, esattamente come avviene per l’app per smartphone. La procedura è semplicissima: basta accedere all’app tramite browser, premere sull’icona dedicata a questa nuova funzione e poi sul tasto +, scegliere Crea canale e seguire la procedura guidata.

Come trovare nuovi Canali su WhatsApp Web

Con WhatsApp Web è anche possibile trovare nuovi Canali, beneficiando di una schermata più grande rispetto a quella dello smartphone che può facilitare la ricerca. Anche in questo caso, è necessario premere sulla nuova icona posizionata nella barra in alto.

A questo punto, è sufficiente cliccare sull’opzione Mostra tutti nella sezione Trova canali situata in basso a sinistra nella scheda del browser con cui si sta utilizzando WhatsApp Web. Nella nuova sezione è possibile accedere a un motore di ricerca, con una serie di filtri (Più attivi, Popolari, Nuovi e la possibilità di cambiare Paese per effettuare la ricerca).