WhatsApp cambia ancora: stavolta tocca ai gruppi

La gestione dei gruppi su WhatsApp è probabilmente una delle attività più complesse da organizzare. Ne sanno qualcosa i social media manager che amministrano professionalmente i gruppi, ma se ne sono accorti persino gli utenti comuni quando hanno a che fare con i messaggi scambiati nel gruppo del calcetto.

Il flusso di messaggi che circola all’interno dei gruppi, in certe giornate, può essere davvero molto elevato e ciò causa un grosso rischio: o si inviano messaggi sbagliati e destinati a altri gruppi o si ricevono messaggi inappropriati, come catene di sant’Antonio o immagini e video problematici.

WhatsApp però ora pone un rimedio e offre agli amministratori la possibilità di cancellare tutti questi contenuti dannosi entro un periodo di tempo più lungo, così da garantire maggiore controllo e "pulizia" del gruppo. La notizia arriva dal profilo Twitter di WhatsApp, quindi la notizia è ormai ufficiale.

WhatsApp: 2 giorni per cancellare i messaggi

La questione dei "flame", ossia le discussioni accese e a volte violente che possono inficiare la pacifica convivenza in un gruppo WhatsApp, è un problema noto a molti amministratori di gruppi: in casi estremi, queste discussioni possono sfociare una una vera e propria rissa a distanza.

Quando la chat degenera, l’amministratore/moderatore sa che deve intervenire in maniera decisa e procedere molto spesso alla cancellazione dei messaggi, foto o video offensivi.

WhatsApp dunque ha deciso di estendere a poco più di due giorni (60 ore, per la precisione) la possibilità di cancellare dai gruppi i contenuti dannosi, mentre prima era possibile farlo solo nei primi 4.096 secondi (poco più di 68 minuti) dalla pubblicazione.

In questo modo, anche se un amministratore non ha avuto tempo di controllare subito i messaggi scambiati nel gruppo, adesso ha decisamente più tempo per riprendere in mano la situazione.

Come cancellare i contenuti dai Gruppi WhatsApp

Per procedere alla cancellazione nella modalità "Elimina per tutti" e sufficiente fare un tap prolungato sul messaggio (o sui messaggi, è possibile infatti selezionarne anche più di uno) da eliminare e procedere alla cancellazione per tutti.

I membri iscritti al gruppo leggeranno la notifica "Questo messaggio è stato cancellato dall’amministratore del Gruppo" e possono anche vedere quale amministratore ha cancellato il contenuto. Inoltre, i messaggi eliminati non potranno essere recuperati.

Qualche differenza potrebbe essere notata dagli utenti iOS, che se non hanno una versione aggiornata della chat potrebbero ritrovare in memoria i file multimediali cancellati.