WhatsApp: i gruppi potranno sparire

Il team di sviluppo di WhatsApp non si ferma e continua a mettere in cantiere novità e funzioni aggiuntive che potranno arrivare nelle future versioni dell’app. Un lavoro che ha subito una decisiva accelerazione negli ultimi 12 mesi, dovuta alla pressione sempre maggiore che WhatsApp riceve dai concorrenti (soprattutto Telegram) e dalla necessità di migliorare la propria reputazione dopo la pesantissima polemica con l’Unione Europea, che si è appena chiusa con la resa di WhatsApp a tutte le condizioni richieste dal Commissario alla Giustizia Didier Reynders.

Ecco, allora, una nuova e importante funzione in fase di test: gli "expiring groups", cioè i gruppi effimeri, i gruppi che spariscono dopo un tot di tempo esattamente come fanno i messaggi effimeri, lanciati a fine ottobre 2020. A due anni e mezzo da quella novità, ora appaiono i primi indizi di una nuova rivoluzione.

WhatsApp: i gruppi effimeri

A riportare la notizia di WhatsApp al lavoro sui gruppi effimeri è il solito blog WABetaInfo, come sempre molto attento ad ogni nuova riga di codice presente nelle app beta di WhatsApp. In questo caso si tratta della beta per iOS, versione 23.5.0.70.

In questa versione dell’app per i tester è comparsa, tra le opzioni per i gruppi, quella chiamata "Expiring Groups", cioè gruppi effimeri. L’opzione è un toggle on/off, che abilita altre impostazioni relative alla "data di scadenza" del gruppo: un giorno, una settimana, una data specifica e, infine, c’è l’opzione per rimuovere la scadenza e trasformare nuovamente il gruppo effimero in un gruppo normale.

Da quanto si vede nell’app beta, però, la cancellazione del gruppo non sarà automatica: alla data e ora di scadenza, infatti, comparirà un messaggio all’amministratore del gruppo, che potrà scegliere se cancellarlo oppure no.

A che servono i gruppi effimeri

Cancellare un gruppo vuol dire, in un colpo solo, fare pulizia nelle chat e rimuovere tutti i messaggi scambiati dai suoi membri. Anche quelli multimediali, quindi foto e video che appesantiscono i dispositivi degli utenti nel caso in cui sia impostato il download automatico dei contenuti (che è l’impostazione predefinita).

E’ chiaro che moltissimi gruppi WhatsApp hanno un senso solo per un determinato periodo, poi possono tranquillamente sparire senza che nessuno ne senta la mancanza. Eppure la pulizia dei gruppi viene fatta ben poche volte dai rispettivi amministratori, che sono gli unici a poterla fare.

Con i gruppi effimeri questo problema dovrebbe essere parzialmente superato, perché l’app stessa suggerirà a chi ha creato il gruppo di cancellarlo alla sua naturale data di scadenza.

Quando arrivano i gruppi effimeri su WhatsApp

Infine, è doverosa una precisazione: i gruppi effimeri sono una funzione ancora in beta e non disponibile per il grande pubblico, quindi non vi dovete stupire se non la trovate nella vostra app.

Come tutte le funzioni in beta potrebbe arrivare presto, arrivare tardi o non arrivare mai. Ma come vi abbiamo raccontato più volte, negli ultimi mesi, WhatsApp ha messo il turbo allo sviluppo di nuove funzioni e questo ci lascia sperare che i gruppi effimeri arrivino presto.