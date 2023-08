Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Meta continua a puntare sull’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa all’interno dei suoi servizi: il primo step di questo progetto riguarda WhatsApp. Gli utenti della popolare app di messaggistica avranno a disposizione un tool che permetterà di utilizzare l‘IA generativa per creare adesivi inediti partendo da una descrizione testuale.

Questa novità è stata anticipata dall’ultima versione beta di WhatsApp per Android. Si tratta di una funzione in fase di test che potrebbe arrivare in futuro anche nella versione stabile dell’applicazione anche se prima sarà necessario completare i necessari test per verificare le capacità dell’IA e la sua integrazione con WhatsApp.

L’IA è in arrivo in WhatsApp

Come riportato dal magazine specializzato WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp per Android (v2.23.17.14) integra un nuovo strumento per gli utenti (al momento disponibile solo per alcuni tester selezionati). WhatsApp metterà a disposizione uno strumento per la creazione di sticker, gli adesivi con cui è possibile arricchire le conversazioni con i propri contatti.

Tale strumento sfrutterà l‘intelligenza artificiale generativa per creare adesivi a partire da un testo digitato dall’utente. Il sistema, partendo dal testo dell’utente, andrà a generare diverse versioni degli sticker. In questo modo, l’utente potrà scegliere la soluzione preferita per avviare l’adesivo giusto nella conversazione.

Secondo le informazioni riportate da WABetaInfo, sempre molto ben informato in merito alle novità in arrivo per il servizio, WhatsApp dovrebbe, a breve, espandere il numero di utenti che potranno testare la nuova funzione a base di IA, allargando il test anche alla versione iOS dell’applicazione.

Il mese scorso, Meta, l’azienda alle spalle di WhatsApp oltre che di Facebook e Instagram, ha presentato CM3leon, la nuova intelligenza generativa in grado di creare immagini dettagliate partendo dal testo. Questa tecnologia potrebbe essere alla base del nuovo tool per la creazione di adesivi attualmente in fase di test su WhatsApp.

WhatsApp “testa” l’IA per il futuro

La novità della versione beta di WhatsApp per Android è un vero e proprio test che svela l’obiettivo di Meta per il futuro. L’IA generativa diventerà sempre di più un punto di riferimento per i servizi dell’azienda. Se il test in corso avrà esito positivo, il nuovo sistema di generazione degli sticker partendo da un testo arriverà su WhatsApp e, molto probabilmente, sarà esteso anche alle altre piattaforme di Meta.

Si tratta, quindi, di una sperimentazione molto importante per il futuro dei servizi di Meta. Non solo WhatsApp ma anche Facebook, Instagram e Threads (in arrivo nel prossimo futuro in Italia) potranno sfruttare appieno le potenzialità dell’IA generativa per mettere a disposizione nuovi strumenti per gli utenti. La sperimentazione in corso su WhatsApp potrebbe, quindi, essere una prova generale per l’integrazione su larga scala degli strumenti di intelligenza artificiale su tutti i servizi di Meta.