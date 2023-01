WhatsApp: i video ora si fanno così

WhatsApp è senza dubbio l’app più usata al mondo per restare in contatto con amici, parenti, colleghi di lavoro o persone appena conosciute con le quali abbiamo bisogno di scambiare testo, documenti, foto o video. Proprio i video sono al centro dell’ultimo update dell’app ufficiale di WhatsApp, che va a cambiare il modo in cui si registrano e si inviano i filmati direttamente da dentro l’app, senza passare dall’app fotocamera dello smartphone.

Video WhatsApp: cosa cambia

Tutti sanno che ci sono due modi per inviare un video su WhatsApp. Il primo consiste nel registrare il video con l’app fotocamera del telefono e poi condividerlo dalla galleria, oppure dall’app di WhatsApp. Il secondo consiste nel girare il video direttamente dalla fotocamera integrata di WhatsApp.

Chi preferisce questo secondo metodo ha già visto, o vedrà a breve, che l’interfaccia per girare i video su WhatsApp è cambiata completamente.

Prima, per fare un video, era necessario tenere premuto il tasto dell’otturatore (il "click" della fotocamera) nell’app e lasciarlo premuto fino a quando non volevamo interrompere la registrazione.

Adesso, invece, prima di avviare la registrazione dobbiamo agire su uno switch per passare da foto a video. Dopo essere passati a video basterà premere una volta l’otturatore per far partire la registrazione e un’altra volta per interromperla.

In pratica c’è un tap in più, ma si evita il rischio di avviare per sbaglio (o di interrompere per sbaglio) una registrazione.

Video WhatsApp: perchè non vedi la novità

La nuova interfaccia per la registrazione dei video su WhatsApp è in fase di rilascio su tutte le app Android ufficiali. Non si tratta dunque di una novità riservata ai beta tester, ma di qualcosa che prima o poi avremo tutti.

Chi ancora vede la vecchia interfaccia, quindi, non deve far altro che aspettare: nel giro di pochi giorni riceverà l’update automatico che porterà con sé il nuovo sistema per registrare e condividere i video su WhatsApp.

Tutto questo vale per i soli utenti Android, perché su iOS la novità non è ancora arrivata. Tuttavia, è assai probabile che entro molto poco anche sugli iPhone arriverà la nuova interfaccia per registrare i video WhatsApp.

Per tutti, comunque, resta disponibile l’altro metodo per registrare e inviare i video su WhatsApp, quello che passa dall’app della fotocamera del telefono.