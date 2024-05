Come stampare messaggi WhatsApp

Per stampare i messaggi di WhatsApp ci sono diversi sistemi: ecco quali sono i modi migliori per stampare i messaggi dalle chat dell'applicazione

Stampare messaggi di WhatsApp è semplice: ci sono diversi modi per poter “mettere su carta” i messaggi inviati e ricevuti tramite la popolare app di messaggistica. Il sistema più semplice è utilizzare l’app desktop di WhatsApp e sfruttare il copia e incolla ma ci sono anche altre opzioni, come, ad esempio, la stampa di uno screenshot oppure utilizzare la comoda funzione dell’app che permette di esportare la conversazione, trasformandola in un documento di testo, modificabile e poi stampabile. Vediamo, quindi, i sistemi più semplici per stampare i messaggi di WhatsApp.

Stampare messaggi con WhatsApp desktop

C’è un modo semplicissimo per stampare i messaggi di WhatsApp: basta usare l’app desktop di WhatsApp oppure WhatsApp Web (accessibile tramite web.whatsapp.com) per accedere alle chat dell’applicazione. Individuati i messaggi da stampare, è possibile evidenziarli con il mouse e copiarli (tasto destro > copia selezione / copia). A questo punto basta aprire un file di testo, ad esempio utilizzando Microsoft Word, e incollare i messaggi, per poi stamparli utilizzando la stampante abbinata al computer oppure salvarli.

Il copia e incolla dei messaggi può essere effettuato anche utilizzando smartphone o tablet ed è anche possibile collegare una stampante wireless al proprio dispositivo mobile per stampare direttamente i messaggi, senza passare per un computer. In alternativa, è possibile copiare i messaggi in un documento di testo, utilizzando una qualsiasi app per la scrittura di testi, e creare un documento .doc oppure .pdf da stampare successivamente.

Esportare chat

Per salvare i messaggi di una chat è possibile utilizzare la funzione Esporta chat di WhatsApp. Dall’app Android, all’interno della chat da esportare, basta premere sui tre puntini in alto e poi su Altro > Esporta chat. Dall’app per iPhone, invece, si deve premere sull’immagine profilo dell’utente in alto e poi su Esporta chat. L’applicazione creerà un file .zip contenente tutta la conversazione in un documento di testo. Questo file potrà essere inviato alla propria casella e-mail oppure a un servizio di cloud storage per poi essere stampato, successivamente, come un normale documento (è anche possibile eliminare le parti di testo che non si desidera stampare).

Stampare uno screenshot

Un altro modo per stampare i messaggi di WhatsApp è quello di fare uno screenshot, sfruttando uno dei metodi per catturare una schermata con Android e iPhone. Successivamente, sarà possibile stampare le immagini catturate, trasferendole sul computer oppure direttamente dallo smartphone (nel caso in cui questo sia abbinato a una stampante). Prima di effettuare la stampa, gli screenshot possono anche essere modificati, ad esempio utilizzando l’editor integrato nell’app Galleria del proprio smartphone.