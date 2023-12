Come fare chiamate e videochiamate su WhatsApp

Fonte foto: Ground Picture / Shutterstock

WhatsApp è un’app ricca di funzioni e non si limita alla possibilità di scambiare messaggi con i propri contatti. Da tempo, infatti, gli utenti dell’applicazione hanno la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate.

Basta avere una connessione Internet per avviare la chiamata a cui è possibile aggiungere anche il video, oltre all’audio. Da notare, inoltre, che è anche possibile chiamare su WhatsApp senza aprire l’app, ricorrendo ad alcuni semplici trucchi.

Ecco come chiamare e videochiamare con WhatsApp:

Come fare una chiamata su WhatsApp

Avviare una chiamata su WhatsApp è semplicissimo: l’applicazione, infatti, consente di effettuare una chiamata ad un altro contatto premendo un semplice tasto. Basta accedere alla chat con l’utente da chiamare e premere poi sull’icona del telefono. Tale icona è posizionata in alto a destra su tutte le versioni dell’app (Android, iPhone e WhatsApp per desktop).

Per poter avviare la telefonata tramite WhatsApp sarà necessario avere una connessione a Internet attiva e fornire tutti i permessi richiesti dall’app che, ad esempio, dovrà accedere al microfono per poter gestire l’audio in ingresso.

Si tratta degli unici requisiti da soddisfare per utilizzare questa funzione. Naturalmente, non ci sono costi legati all’utilizzo delle chiamate su WhatsApp (al netto del traffico dati utilizzato per la chiamata). Da notare, inoltre, che è possibile ridurre il consumo di dati delle chiamate di WhatsApp andando nelle Impostazioni dell’applicazione e poi in Archiviazione e dati.

In questa sezione, bisogna attivare l’opzione Usa meno dati per le chiamate per ridurre il consumo. Si tratta di uno dei trucchi da mettere in pratica per poter utilizzare WhatsApp senza consumare troppi dati.

Come fare una videochiamata su WhatsApp

Oltre alle chiamate, con WhatsApp è possibile fare anche videochiamate. La procedura è esattamente la stessa vista per le chiamate audio. In questo caso, però, per avviare la videochiamata è necessario premere sull’icona della telecamera invece che sull’icona del telefono. In questo modo, l’app aggiungerà il video all’audio. Da notare che per utilizzare questa funzione è necessario fornire a WhatsApp il permesso per accedere alla fotocamera.

Come passare da una chiamata a una videochiamata

Gli utenti WhatsApp possono avviare una chiamata con l’app e, successivamente, passare a una videochiamata. Per completare quest’operazione, infatti, è sufficiente premere sull’icona della telecamera presente nella parte bassa della schermata della chiamata in corso. L’utente con cui si sta effettuando la chiamata dovrà accettare la richiesta.

In questo modo, il video sarà attivato per entrambi gli utenti coinvolti. È sempre possibile, inoltre, disattivare il video senza interrompere la chiamata. Grazie a questa funzione, WhatsApp consente di passare dalla chiamata alla videochiamata in modo semplice e senza interruzioni.