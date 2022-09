WhatsApp: l'ultima novità cambia le chiamate

Chi si ferma è perduto, specialmente se ad inseguirti è Telegram: ai piani alti di Meta lo sanno bene e, da mesi ormai, sono corsi ai ripari dando una bella svegliata al tema di sviluppo di WhatsApp, che mai come in questo periodo ha sfornato novità a ripetizione pur di tenersi stretti gli utenti. L’ultima di queste novità riguarda le chiamate, sia vocali che video, ed è stata annunciata direttamente da Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook e Will Cathcart (il CEO di WhatsApp) sul suo profilo Twitter. Un giorno non lontano, forse, una novità del genere sarà annunciato direttamente da WhatsApp su WhatsApp…

WhatsApp: arrivano i "Call Links"

La novità del giorno su WhatsApp si chiama "Call Links", cioè link diretti alle chiamate. Come dice il nome stesso, si tratta di link tramite i quali è possibile entrare in una chiamata o videochiamata senza che chi è già dentro ci debba chiamare tramite la rubrica: gli basterà inviarci il link e noi, con un solo tap, saremo dentro.

Tanto semplice che verrebbe da chiedersi perché non ci abbiano pensato prima, ma qui torniamo al fatto che per molti anni WhatsApp ha dormito sugli allori, forte di oltre 2 miliardi di utenti. Adesso, però, la concorrenza si fa sentire ed è il momento di lanciare una novità dopo l’altra.

A proposito di novità: Mark Zuckerberg ne ha annunciata anche un’altra.

WhatsApp: arrivano videochiamate a 32 partecipanti

"Stiamo anche testando le videochiamate sicure criptate per un massimo di 32 persone", così si chiude il post in cui Mark Zuckerberg annuncia l’arrivo dei link per le chiamate su WhatsApp. Al momento, lo ricordiamo, il numero massimo di partecipanti per una videochiamata WhatsApp è di 8 utenti. In teoria è possibile salire fino a 50 utenti, ma solo con l’escamotage del passaggio tramite una stanza su Facebook Messenger.

I Call Links, molto probabilmente, saranno utili proprio in vista del potenziamento delle videochiamate su WhatsApp perché permetteranno di fare entrare agevolmente le persone.

WhatsApp: quando arrivano le novità

I link diretti alle chiamate sono già in distribuzione su WhatsApp, ma chiaramente ci vorrà tempo affinché tutti e 2 miliardi di utenti li ricevano. Per quanto riguarda le videchiamate a 32 partecipanti, invece, siamo ancora alla fase di test e di tempo ce ne vorrà di più: l’ostacolo tecnico, come al solito, è nella crittografia end-to-end che protegge tutte le comunicazioni all’interno di WhatsApp.