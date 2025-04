Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

WhatsApp continua a lavorare su nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, introducendo alcune caratteristiche molto interessanti sia su Android che su iOS. Per quanto riguarda il sistema operativo di Google, ad esempio, con l’ultima beta (versione 2.25.9.14) ha fatto la sua comparsa un sistema di promemoria e messaggi automatizzati alimentati da Meta AI. Sui device Apple, invece, è stata introdotta una funzione che consente di vedere in tempo reale quanti membri di un gruppo sono online.

Le nuove funzioni di WhatsApp su Android

La prima novità, come già anticipato, riguarda gli utenti di device Android che grazie a Meta AI potranno programmare messaggi automatizzati semplicemente scrivendo un prompt nella conversazione con il chatbot e senza passare tramite app di terze parti.

Questa funzione potrà essere utilizzata per diversi scopi, come ad esempio l’invio di promemoria personalizzati, per programmare messaggi ricorrenti oppure ricevere notifiche su eventi specifici. L’aggiornamento, inoltre, comprende anche una sezione per la gestione dei promemoria all’interno del chatbot Meta AI, con gli utenti che possono consultare l’elenco completo dei promemoria attivi, modificare i dettagli di quelli esistenti ed eliminare quelli non più necessari.

L’integrazione di queste funzioni all’interno dell’app di messaggistica va a migliorare la gestione delle attività e l’organizzazione personale evitando di passare da un’app all’altra.

Al momento questa caratteristica è ancora in fase di sviluppo ed è disponibile solo per alcuni utenti in beta testing, ma il suo rilascio ufficiale potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Le novità di WhatsApp per iOS

L’aggiornamento per iOS introduce una funzione che permette di vedere in tempo reale quanti membri di un gruppo sono online. Un’opzione molto interessante che consente, per esempio, di valutare il livello di attività del gruppo prima di inviare un messaggio, scegliendo il momento migliore per condividere informazioni importanti e semplificando notevolmente le interazioni nei gruppi numerosi, ottimizzando la visibilità delle varie comunicazioni.

Importante ricordare che WhatsApp ha progettato questo strumento nel pieno rispetto delle impostazioni sulla privacy degli utenti con il numero di persone online che viene calcolato solo tra coloro che hanno attivato l’opzione di visibilità dello stato online. Tutti coloro che hanno disattivato questa opzione non verranno conteggiati e non potranno a loro volta vedere il numero complessivo di account online. Oltretutto, la piattaforma non traccia le chat aperte ma si limita a rilevare chi è attivo sull’app in generale.

Una novità da non sottovalutare che potrebbe essere particolarmente utile per amministratori di gruppi e community, che potranno sfruttare l’indicatore per migliorare il coinvolgimento dei membri.

Il contatore degli utenti online su iOS è già in fase di rilascio per tutti i device compatibili e proprio in questi giorni sta raggiungendo una fascia più ampia di utenti.