WhatsApp non è più lo stesso con l'ultima novità ufficiale

Meta ha appena ufficializzato l’ultima novità in arrivo su WhatsApp, chiamata "Chat lock" e ribattezzata in italiano "Lucchetto chat". Un nome non bellissimo, per una funzione che sarà amata da moltissimi utenti perché alza ancora di più il livello della privacy nella gestione delle chat. Tramite il lucchetto chat, infatti, è possibile nascondere agli occhi indiscreti una o più chat, bloccandola dentro una cartella alla quale si accede solo tramite una procedura di sblocco decisa dall’utente.

Come funziona Lucchetto chat

Lucchetto chat consiste nel bloccare una chat, inserirla in una cartella, e permetterne l’accesso solo dopo sblocco tramite password o fattore biometrico, come l’impronta digitale o il volto. L’utente può scegliere il metodo di sblocco, che vale per tutte le chat messe sotto lucchetto.

In futuro, spiega Meta, sarà possibile scegliere password e metodi di sblocco personalizzati per ogni singola chat, per rendere ancor più difficile la violazione della privacy da parte dei malintenzionati.

Quando una chat è sotto lucchetto non solo sparisce dalla lista delle chat, ma anche dalle notifiche: nessun contenuto condiviso in una chat protetta sarà mostrato facendo swipe in basso sullo smartphone, né tra le notifiche di altri dispositivi collegati al profilo WhatsApp.

Per mostrare le chat protette dal lucchetto bisogna fare tap sull’apposita icona, posizionata in alto nella lista delle chat, e inserire il metodo di sblocco scelto. Si aprirà una seconda lista di chat, contenente solo quelle sotto lucchetto, che saranno tutte accessibili dall’utente. Ma se l’utente farà swipe indietro e uscirà dalla cartella del lucchetto, per rientrare dovrà inserire nuovamente il metodo di sblocco.

Come bloccare una chat con il lucchetto

Ad essere precisi non si mette una chat sotto lucchetto, ma un profilo. Per proteggere le chat, infatti, dobbiamo fare tap prolungato sulla foto profilo dell’altro utente, aprire il menu principale (i tre puntini in verticale, in alto a destra sullo smartphone) e poi scegliere "Mostra contatto".

A questo punto dobbiamo scorrere in basso: insieme alle opzioni sulla crittografia e sui messaggi effimeri, troveremo anche l’opzione per bloccare la chat con il lucchetto. La stessa identica cosa si può fare anche con le chat di gruppo: tap lungo, menu e poi "Info gruppo".

Quando arriva Chat lock

Le chat bloccate col lucchetto non sono una novità in beta, riservata a pochi tester, ma una nuova funzione aggiuntiva per tutti gli oltre 2 miliardi di utenti di WhatsApp. Ma non è ancora arrivata per tutti.

Meta spiega che è in fase di lancio, a livello globale, già da ieri sera. Non manca molto, quindi, al momento in cui potremo bloccare col lucchetto le nostre chat rendendole, così, segrete.