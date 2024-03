WhatsApp migliora le foto: ecco come

Una piccola novità potrebbe cambiare il modo in cui usiamo ogni giorno WhatsApp, ma anche costringerci a spendere di più per acquistare spazio cloud su Google o altri servizi

Ogni giorno, in tutto il mondo, miliardi di foto vengono scattate con gli smartphone e inviate su WhatsApp ad amici, parenti, colleghi. Che siano foto scattate direttamente dall’app di WhatsApp, o siano foto scattate precedentemente e poi condivise, tutti sanno che la qualità finale è molto inferiore a quella che si può ottenere inviando la stessa foto con altri mezzi.

Ma è comodo e immediato e alla maggioranza delle persone va bene così. Anche perché, da agosto 2023, è possibile scegliere la qualità “HD“ prima dell’invio della foto, per migliorare almeno un po’ la resa finale. Adesso WhatsApp lavora al prossimo step: permettere all’utente di inviare automaticamente tutte le foto (e tutti i video) in HD. Si tratta di una bella novità, ma c’è il rovescio della medaglia da considerare.

WhatsApp: foto e video HD automatici

La possibilità di impostare l’invio in HD di tutte le foto e di tutti i video non è ancora disponibile per tutti, ma è una funzione già apparsa nell’ultima app beta di WhatsApp per Android. A scovare la nuova funzione è stato, come sempre, il noto blog WABetaInfo.

In questa versione dell’app, all’interno delle Impostazioni nella sezione Archiviazione e dati, è disponibile scegliere la qualità da applicare automaticamente ad ogni invio di foto e video.

Nella scheda dalla quale è possibile fare questa scelta WhatsApp specifica che con la qualità standard l’invio dei contenuti è più veloce e richiede meno dati, mentre in HD l’invio è più lento e potrebbe richiedere fino a 6 volte più dati.

Da quanto scoperto da WABetaInfo, però, non sarà possibile scegliere la qualità da applicare automaticamente ad una singola chat: sarà una sola opzione, per tutte le chat singole e di gruppo.

Lo spazio sta finendo

Da una parte la possibilità di impostare la qualità di invio dei file multimediali su WhatsApp è una gran comodità, ma dall’altra ha anche un lato negativo a causa di una seconda novità, già annunciata ma in Italia ancora non arrivata: la fine dello spazio gratis su Google Drive per i backup di WhatsApp.

A novembre del 2023, infatti, Google e WhatsApp avevano annunciato che entro inizio 2024 ogni dato dei backup WhatsApp che viene caricato su Drive sarebbe stato conteggiato ai fini del calcolo dello spazio rimanente. In precedenza, invece, Google aveva sempre regalato a tutti lo spazio usato da questi backup.

Allo stato attuale, almeno in Italia, questa brutta novità non è ancora arrivata: entrando nelle opzioni di backup di WhatsApp, infatti, ancora si legge “Nei prossimi mesi inizieremo a usare il tuo spazio di archiviazione su Google per i tuoi backup“.

Nei backup è possibile inserire anche le foto e i video inviati e ricevuti e molti lo fanno, anche perché proprio foto e video sono spesso ciò che maggiormente gli utenti vogliono conservare.

Con l’HD automatico, e con la fine dello spazio gratis su Google, potrebbe succedere qualcosa di molto spiacevole: chi scambia molte foto e video su WhatsApp potrebbe prosciugare il suo spazio Google nel giro di pochi mesi, trovandosi costretto a scegliere tra cancellare qualcosa, oppure pagare Google per un piano cloud con più spazio di archiviazione.