WhatsApp, modalità scura sempre più vicina: ecco quando arriva

3 Dicembre 2019 - Buone notizie per WhatsApp: la modalità notte è oramai in dirittura d’arrivo. Manca veramente poco al rilascio della nuova funzionalità nella versione beta per Android. La notizia arriva dai ragazzi di WABetaInfo, sempre ben informati per quando riguarda le ultime novità che riguardano l’applicazione di messaggistica.

Sulla modalità notte gli sviluppatori di WhatsApp stanno investendo molto tempo e denaro. Sono oramai diversi mesi che la nuova funzionalità è in fase di sviluppo e i problemi da risolvere sono stati molti, tanto da obbligare i tecnici a ricominciare più volte il lavoro da zero. Ora, però, sembra che la quadra sia stata trovata e che la modalità scura è pronta a debuttare. Non c’è ancora una data precisa, ma l’arrivo è imminente: la maggior parte delle sezioni di WhatsApp sono state adattate al tema scuro e mancano solo piccoli dettagli.

Dalle ultime indiscrezioni raccolte dai ragazzi di WABetaInfo, gli sviluppatori hanno anche implementato uno strumento che permette di attivare la modalità scura di WhatsApp sugli smartphone Android che hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 10 (l’unica versione del sistema operativo che supporta nativamente il tema scuro).

Come attivare la modalità scura di WhatsApp su Android

WABetaInfo ha scoperto all’interno del codice sorgente della versione 2.19.353 di WhatsApp alcune immagini che mostrano come funzionerà la dark mode. Gli utenti potranno attivarla direttamente dalle impostazioni dell’app accedendo alla nuova sezione “Tema”. Cliccando si aprirà un menù con tre opzioni: Chiaro, Scuro, Risparmio energetico. L’ultima opzione è stata aggiunta solo di recente ed è pensata per gli utenti che hanno uno smartphone Android non aggiornato all’ultima versione (la dieci, l’unica ad avere nativamente il supporto alla modalità notte).

Impostando Risparmio Energetico, WhatsApp adatta in automatico il tema a seconda del livello di batteria. In questo modo, quando lo smartphone sta per scaricarsi, WhatsApp si tinge di nero. Come visto per iOS, la modalità scura è capace di prolungare la vita di uno smartphone del 30%, un toccasana per tutti coloro che lo utilizzano quotidianamente per lavoro.

Quando arriva la modalità notte su WhatsApp

Lo ripetiamo, ancora non c’è stato il rilascio della dark mode su WhatsApp. E probabilmente prima di vederla sulla versione ufficiale bisognerà aspettare il 2020. I tempi, invece, saranno molto più veloci per la versione beta di WhatsApp: già nei prossimi giorni, o al massimo nel giro di qualche settimana, la funzionalità verrà rilasciata per gli utenti Android e iOS. Non ci resta che aspettare.