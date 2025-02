WhatsApp, la scomoda verità sulla modalità tartaruga

Sul Web gira l'ennesima bufala su WhatsApp: questa volta si parla della "modalità tartaruga", che non esiste e che si ottiene installando un'app che, per molti utenti, potrebbe risultare fastidiosa

Dopo quella delle tre spunte blu, negli ultimi giorni sta nuovamente circolando una vecchia bufala su WhatsApp. Ancora una volta l’app di chat più usata al mondo viene usata per far circolare vere e proprie fake news, alle quali spesso credono in migliaia e migliaia di utenti.

Per fortuna, almeno questa volta, credere alla bufala non comporta pericoli ma, nella pratica, può portarlo a compiere delle azioni sul suo telefono che non servono a nulla e che, in fin dei conti, potrebbero anche portare a dei risultati sgradevoli.

Stiamo parlando della cosiddetta “modalità tartaruga” dell’app di WhatsApp per Android, di cui si sta parlando tanto in questi giorni persino su grandi giornali nazionali italiani.

WhatsApp: cos’è la modalità tartaruga

La famigerata/fantomatica modalità tartaruga di WhatsApp sarebbe un modo diverso di usare WhatsApp, ma solo a parole: a parte il nome di questa inesistente modalità, infatti, persino negli articoli sensazionalistici più “spinti” non c’è traccia di una vera differenza tra modalità classica e modalità “tartaruga” di WhatsApp.

L’unica cosa che cambia, infatti, è l’icona dell’app: facendo delle precise manovre sul telefono, infatti, è possibile cambiare l’icona dell’app di WhatsApp con quella di una tartaruga. Per il resto, però, nessuna novità: l’app resta la stessa, le funzioni restano le stesse, per l’utente non cambia assolutamente nulla nell’uso quotidiano.

WhatsApp: come attivare la modalità tartaruga

Questa modalità di WhatsApp, in realtà, non è una vera modalità. Questo perché, lo ripetiamo, la modalità tartaruga di WhatsApp non esiste nemmeno, è solo un’icona diversa per l’app.

Per cambiare l’icona dell’app di WhatsApp (esattamente come per l’icona di qualunque altra app) è necessario installare un’altra app: Nova Launcher.

Nova Launcher è un’app assolutamente legittima e non pericolosa, disponibile da oltre dieci anni sul Play Store di Google. Come suggerisce il nome stesso, è un “launcher” per Android, cioè un’app che serve a personalizzare l’interfaccia del telefono e che, tra le tante cose che può fare, permette anche di cambiare le icone delle app.

Tutti gli articoli fake sulla modalità tartaruga di WhatsApp, quindi, suggeriscono agli utenti di installare Nova Launcher e di usarla per cambiare l’icona di WhatsApp con quella di una tartaruga. Icona che, tra l’altro, l’utente dovrebbe cercare e scaricare da qualche parte non meglio indicata.

E’ chiaro che si tratta di qualcosa di assolutamente inutile e che, se l’icona di una tartaruga attiva la “modalità tartaruga“, allora possiamo scrivere decine di articoli sulla “modalità cagnolino“, “modalità gattino“, “modalità stellina“, “modalità fragolina“, “modalità banana“. Tanto si tratta solo di cambiare un’icona.

Allo stesso modo ci possiamo inventare anche una cinquantina di modalità diverse per Chrome, Facebook, Instagram, TikTok e qualunque altra app disponibile per Android, tanto con Nova Launcher è possibile cambiare le icone di tutte le app installate.

WhatsApp: lasciate perdere la modalità tartaruga

La modalità tartaruga di WhatsApp, quindi, è una bufala colossale ed è totalmente inutile. Ma per “attivarla” serve installare Nova Launcher, che è un’app innocua ma che, tuttavia, potrebbe risultare fastidiosa a molti.

Nova Launcher, infatti, dopo l’installazione cambia l’interfaccia grafica del telefono e la trasforma nella sua interfaccia grafica. Questo potrebbe disorientare moltissimi utenti, abituati ad usare il telefono “a memoria“.

Sia chiaro: per molte persone l’interfaccia grafica di Nova Launcher è persino migliore di quella di molti telefoni Android. Ma queste persone hanno scelto di installare Nova Launcher, sapendo cosa stavano facendo.

Per chi lo fa dopo aver letto la bufala di WhatsApp tartaruga sul Web, invece, ritrovarsi con l’interfaccia del telefono stravolta potrebbe non essere così piacevole.