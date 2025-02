Questa bufala WhatsApp non passa mai di moda

Chi dice "WhatsApp" attira sempre l’attenzione, visto che gli utenti di quest’app nel mondo sono oltre 2 miliardi. Non stupisce, quindi, che alcuni giornali (tra i quali, purtroppo, anche famose testate nazionali italiane), abbiano creduto all’ennesima bufala che sta circolando in questi giorni su un improbabile cambiamento nella gestione delle spunte blu di WhatsApp.

Bufala che, tra l’altro, non è nemmeno nuova visto che circola in rete almeno dal 2021, anche in altre varianti. Questa volta sembrerebbe che il "ritorno di bufala" sia dovuto ad un account X venezuelano, mentre quattro anni fa a spargere la disinformazione ci avevano pensato alcuni giornali online indiani.

Tre spunte WhasApp: il ritorno di una bufala

La bufala di cui stiamo parlando è quella delle tre spunte blu, con la terza che sarebbe in arrivo imminente. Tutti sappiamo che la prima spunta blu indica che il messaggio è arrivato al destinatario, mentre la seconda indica che il destinatario ha letto (o visto, o ascoltato) il messaggio.

La fantomatica terza spunta, invece, avrebbe uno scopo pro-privacy: indicherebbe che il destinatario del nostro messaggio ha fatto uno screenshot della chat, un gesto potenzialmente pericoloso per chi il messaggio lo ha inviato.

La versione precedente di questa bufala, quella in salsa indiana, prevedeva invece che la terza spunta indicasse (niente di meno) che il Governo ci starebbe spiando: se il Governo ha letto quel messaggio, allora le spunte blu diventano tre.

Apriti stalla, escano le bufale.

Da dove proviene la bufala delle tre spunte

A diffondere la baggianata delle tre spunte blu, questa volta, sembra essere stato per primo tale @raimer-campos, un account satirico su X che, a quanto pare di mestiere, condivide un meme ogni ora.

Nel post X della bufala si legge che WhatsApp "sta lavorando a una nuova funzione che, se lanciata, rivoluzionerà la privacy delle chat". Tale funzione sarebbe, appunto, la terza spunta blu.

Questa notizia falsa è stata poi condivisa da diversi giornali online spagnoli, tra i quali persino Marca (il quotidiano sportivo principale della Spagna) che, tra l’altro, già nel 2021 aveva pubblicato la stessa notizia senza citare alcuna fonte.

Tre spunte WhatsApp: perché è una fake news

Meta sperimenta continuamente nuove funzioni nelle versioni beta di WhatsApp e non sempre queste novità vengono poi portate nelle versioni ufficiali dell’app, quelle distribuite a tutti gli utenti Android e iOS.

In questo caso, però, le fantomatiche tre spunte blu non sono nemmeno mai apparse in una beta, come ha confermato anche il blog WABetaInfo, che da anni è una sorta di voce semi ufficiale di Meta in merito alle versioni beta di WhatsApp.

WABetaInfo non solo non ha mai scovato le tre spunte nelle versioni beta di WhatsApp, ma ha persino pubblicato un post su X per negare che tale novità sia in arrivo.