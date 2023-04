WhatsApp: novità in arrivo per i messaggi che spariscono

A circa due anni e mezzo dall’arrivo su WhatsApp dei messaggi effimeri, cioè i messaggi che si "autodistruggono" e spariscono dopo essere stati visualizzati, e dopo la recente apparizione nelle app beta dei vocali effimeri, ora arriva una ulteriore notizia su questo tipo di contenuti. Il solito sito WABetaInfo, ormai la cassa di risonanza quasi ufficiale del team di sviluppo di WhatsApp, ha infatti trovato una nuova funzione nella beta 2.23.8.3 per Android: "Keep message".

Che cos’è Keep message su WhatsApp

La traduzione letterale di "keep message" dall’inglese è "mantieni il messaggio", nel senso di non lasciarlo andar via. Cosa che, normalmente, un messaggio effimero dovrebbe fare: il mittente lo manda, il ricevente lo legge e poi il messaggio sparisce.

Tuttavia, a volte alcuni messaggi effimeri potrebbero essere utili in seguito e qualcuno potrebbe volerli "salvare" dall’autodistruzione. E qui interviene la nuova funzione: è una nuova icona nella parte alta della finestra di WhatsApp, vicino all’icona del cestino, con la forma di quella che molti browser usano per indicare i preferiti.

E, infatti, premendola si potrà mettere quel messaggio effimero tra i preferiti, impedendogli di sparire. E’ chiaro, però, che in questo modo il messaggio che il mittente aveva pensato come effimero diventa un messaggio qualunque, perdendo tutte le caratteristiche di privacy dei messaggi che si autodistruggono.

Per questo, nella beta visionata da WABetaInfo, quando qualcuno "mantiene" il messaggio effimero allo stesso tempo il mittente viene avvertito. A questo punto, se il mittente preme di nuovo la stessa icona annulla l’azione precedente e il messaggio sparisce per sempre.

Il senso di tutto ciò è che chi riceve il messaggio effimero può in sostanza chiedere il permesso di salvarlo, ma chi glielo ha mandato può dire di no ed essere, così, sicuro che quel messaggio è effettivamente sparito come previsto fin dall’inizio.

Quando arriva Keep message

Lo diciamo sempre e lo ribadiamo ancora: se una funzione appare in un’app beta di WhatsApp (o di qualunque altra app) non è detto che stia per arrivare anche nelle app standard, quelle usate da tutti gli utenti comuni. Non è nemmeno detto che arrivi, un giorno, perché potrebbe essere cancellata o rimandata all’infinito.

Però tutto va contestualizzato e, nel caso specifico, va ricordato che i messaggi effimeri in origine erano solo testuali, poi sono arrivati foto e video, ora sono in preparazione i vocali effimeri. Qualcosa si muove, quindi, e WhatsApp sta certamente lavorando su questo tipo di contenuti.

Quindi non sappiamo quando arriverà la funzione keep message, ma possiamo essere abbastanza fiduciosi che essa arriverà veramente e non verrà cancellata dai piani di sviluppo dell’app.