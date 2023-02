WhatsApp prepara un regalo per chi usa Photoshop

Una delle novità avvistate sull’app beta di WhatsApp per Android sembra in dirittura d’arrivo anche su WhatsApp Desktop: la condivisione delle foto in HD o, meglio, a risoluzione originale e senza la pesante compressione normalmente applicata da WhatsApp a foto e video. La novità rientra nel piano generale di ammodernamento dell’app e dell’intera piattaforma, intrapreso da WhatsApp ormai da mesi per contrastare l’ascesa di Telegram, e farà particolarmente comodo ai professionisti della grafica, che lavorano con programmi professionali come Photoshop, Luminar e simili.

WhatsApp: la condivisione delle foto

Normalmente quando condividiamo una foto dallo smartphone su WhatsApp il risultato è tutt’altro che uguale all’originale: la foto (ma anche il video) si vede molto peggio. Il motivo sta nel fatto che WhatsApp taglia la risoluzione ad un massimo di 2.048×2.048 pixel e applica una compressione al 70% della qualità originale.

Quindi non importa se la foto sarà stata fatta da un ottimo fotografo, magari con un iPhone 14 Pro Max o un Pixel 7 Pro: il risultato sarà comunque deludente. Ciò impedisce di usare WhatsApp per la condivisione veloce, magari in diretta durante un evento.

L’alternativa è inviare la foto come allegato, andando a cercare il file all’interno della galleria del telefono dove, però, i file avranno tutti dei nomi incomprensibili, fatti da un seriale progressivo. Si può fare, ma è scomodo e richiede molto più tempo.

WhatsApp: le foto in HD sono in arrivo

Un paio di settimane fa il noto sito WABetaInfo, specializzato nell’analisi delle novità nascoste nelle app beta di WhatsApp, ha rivelato che Meta è al lavoro per introdurre la condivisione in alta qualità delle immagini, direttamente dalla fotocamera integrata di WhatsApp e non solo dalla gallery del telefono.

Questa novità è stata avvistata all’interno dell’app beta 2.23.2.11 di WhatsApp per Android ed è stata interpretata come un ottimo segnale. Adesso, però, ne arriva uno ancora migliore e che ci aiuta a inquadrare ancor meglio il punto dove vuole arrivare l’app di messaggistica.

La stessa funzione vista su Android, infatti, è stata avvistata anche nell’app beta per Desktop, dove la novità diventa ancor più importante. WhatsApp Desktop, infatti, è la versione nativa di WhatsApp per Windows e per Mac, che replica le funzioni disponibili tramite WhatsApp Web, a sua volta versione Web dell’app per smartphone.

WhatsApp Desktop e le foto in HD

Tramite WhatsApp Desktop è dunque possibile ricevere e inviare, da un computer desktop o laptop, messaggi, foto e video tramite WhatsApp.

E’ chiaro, però, che la possibilità di ricevere o inviare una foto a risoluzione originale su un dispositivo sul quale è possibile far girare complessi ed evoluti programmi di grafica professionali è una grande svolta.

Specialmente perché tutti i materiali inviati tramite WhatsApp hanno la crittografia end-to-end attivata di default. Ciò vuol dire, ad esempio, che un giornalista che si trova proprio dove si sta svolgendo un evento o sta avvenendo un fatto di cronaca potrà inviare, in tempo reale, foto in alta risoluzione ai computer della sua redazione.

Oppure un creativo potrà inviare una foto in alta risoluzione appena scattata ad uno studio di grafica, che la riceverà alla massima qualità e potrà iniziare subito a fare la post produzione. Tutto questo è già possibile farlo oggi, ma con il metodo dell’invio dell’allegato che, oggettivamente, è molto più scomodo.

Foto WhatsApp in HD: quando arrivano

Ricordiamo, però, che stiamo parlando di novità presenti sulle app beta di WhatsApp e non su quelle ufficiali, cioè quelle usate dal grande pubblico.

Ciò vuol dire che, in teoria, questa nuova funzione potrebbe arrivare anche tra diversi mesi o, forse, non arrivare affatto. Oppure, visti i risvolti professionali già descritti, WhatsApp potrebbe decidere di renderla disponibile solo su WhatsApp Business.

Tuttavia, è anche vero che WhatsApp sta cercando di coccolare il più possibile i suoi utenti per evitare una fuga di massa verso Telegram o altre app di messaggistica. Al momento ci sta riuscendo, ma anche facendo loro tanti regali. Le foto in HD potrebbero essere il prossimo.