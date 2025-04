Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

WhatsApp continua nel suo processo di evoluzione e, secondo quanto condiviso da Android Authority, la celebre app di messaggistica potrebbe presto ricevere delle nuove funzioni per il rilevamento degli screenshot “ispirate” a quelle già viste su Snapchat.

L’indiscrezione proviene dall’analisi del codice dell’APK di WhatsApp per Android (versione 2.25.12.19), che ha permesso di rilevare che la funzione in questione è già presente all’interno del codice e, in alcuni ambienti di debug, addirittura attivabile.

Cosa sappiamo del rilevamento degli screenshot su WhatsApp

L’opzione per rilevare la cattura degli screenshot è diventata uno standard per molte app, soprattutto quelle più orientate alla privacy, come Snapchat appunto, che notifica gli utenti quando qualcuno salva una Storia o un messaggio effimero.

Su WhatsApp, per il momento, non è ancora chiaro in che modo verrà implementata tale caratteristica ma è chiaro che l’azienda di proprietà di Meta sta seguendo una strategia per rafforzare ulteriormente le opzioni legate alla sicurezza e alla protezione dei contenuti personali.

Già adesso, ad esempio,l’app impedisce di effettuare screenshot delle immagini del profilo altrui, nel tentativo di limitare l’appropriazione indebita di contenuti personali. A fronte di questo, l’arrivo di altre novità in questo senso non è un’ipotesi del tutto campata in aria.

Per ora, comunque, ci si muove ancora nel periodo ipotetico ma la possibilità di ricevere una notifica quando qualcuno effettua uno screenshot dello stato o di qualsiasi altro contenuto sulla piattaforma di messaggistica potrebbe essere un sistema più che efficace per scoraggiare comportamenti inappropriati o potenzialmente dannosi. Se poi questa operazione venisse anche bloccata dall’app, la cosa garantirebbe un livello di sicurezza ancora maggiore.

Quando arrivano le nuove funzioni

Il fatto che si parli di questa nuova funzione per la cattura degli screenshot, sottolinea essenzialmente due cose: la prima è che WhatsApp guarda con interesse ai competitor, Snapchat in questo caso, ispirandosi alle novità più interessanti proposte sulle varie piattaforme “antagoniste”.

La seconda è che l’app di messaggistica di Meta continua a muoversi in bilico tra l’essere social e garantire agli utenti elevati livelli di privacy; due specificità che hanno bisogno di trovare il giusto equilibrio per poter coesistere senza scontrarsi, garantendo comunque una certa versatilità adatta a tutte le diverse tipologie di comunicazione.

Al momento, comunque, non c’è ancora una data di rilascio della nuova funzione, pur essendo apparsa all’interno del codice dell’app, potrebbe essere ancora in fase sperimentale in attesa che vengano effettuati altri test. Come già accaduto altre volte, non si esclude nemmeno che il progetto possa essere abbandonato prima del rilascio ufficiale, anche se la scoperta di questo “prototipo funzionante” dimostra che la piattaforma sta testando attivamente tale caratteristica, esplorando nuove soluzioni da offrire ai propri utenti.