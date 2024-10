Se amate i video aggiornate WhatsApp: ci sono due nuove funzioni per voi

Il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato due comode novità per chi guarda video all'interno dell'app: sono già disponibili per gli utenti iOS

WhatsApp, che è indubbiamente la piattaforma di messaggistica più popolare al mondo, continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei suoi oltre 2 miliardi di utenti. Il team di WhatsApp lavora costantemente per migliorare l’applicazione. Recentemente, sono stati introdotti nuovi filtri che rendono le videochiamate più creative e belle.

Gli ultimi sviluppi, invece, riguardano i video condivisi all’interno delle chat. Sempre più video vengono inviati tramite WhatsApp, e la loro durata sta aumentando. L’ultimo aggiornamento di WhatsApp porta, per questo, due nuove funzioni che saranno particolarmente utili per chi ha fretta o poca pazienza.

Nuovo controllo della velocità dei video

Due nuove funzioni per i contenuti video son ostate aggiunte all’ultima versione per iOS, cioè per iPhone, dell’app ufficiale di WhatsApp. Da questa versione dell’app, i possessori di dispositivi Apple possono riprodurre i video a diverse velocità, come già accade su YouTube e su altre piattaforme.

Il video, quindi, potrà essere riprodotto non solo alla velocità originale, ma anche a velocità 1,5x e 2X. Il pulsante corrispondente per regolare la velocità di riproduzione si trova accanto alla barra di avanzamento del video.

Gli utenti di WhatsApp lo conoscono già dai messaggi vocali, dove è possibile scegliere tra diverse velocità di riproduzione premendo un pulsante.

Ed esattamente come accade già con i vocali riprodotti ad alta velocità, anche con i video la possibilità di mostrarli a 1,5X o a 2X sarà utile a chi non vorrà aspettare e preferirà andare dritto al dunque, magari alla parte del video dove si vede un oggetto, un luogo o una persona.

Migliora anche il picture-in-picture

La nuova versione di WhatsApp introduce anche un paio di novità nella funzione picture-in-picture (che su iPhone è disponibile da iOS 14 in poi), quella che permette di mostrare il video in una finestra galleggiante sullo schermo, per continuare a fare altro mentre si guarda il contenuto multimediale.

La nuova funzione permette agli utenti di regolare la dimensione della finestra del video e di spostarla sullo schermo. In questo modo, è possibile guardare un video e scrivere un messaggio in una chat contemporaneamente. Il pulsante per attivare la funzione si trova anch’esso accanto alla barra di avanzamento del video.

WhatsApp: quando arrivano le due novità

Non tutti gli utenti ricevono le novità di WhatsApp allo stesso tempo. Pertanto, l’ultima versione di WhatsApp su iOS potrebbe non essere ancora disponibile per alcuni utenti o potrebbe non contenere le nuove funzionalità.

Tuttavia, tutte le novità descritte sono dettagliate nell’elenco dei cambiamenti apportati all’ultima versione ufficiale dell’app di WhatsApp per iOS, quindi è certo che arriveranno a tutti entro pochi giorni o, al massimo, poche settimane perché non si tratta di novità apportate ad una versione beta.

E’ molto probabile, poi, che le stesse novità arriveranno a breve anche agli utenti Android. Nell’app per il robottino verde, comunque, alcune di queste funzioni sono già disponibili da tempo.

Con la versione attuale dell’app per Android, ad esempio, è possibile spostare il video ma non ridimensionarlo, e lo spostamento non è libero, ma solo in cima o in fondo allo schermo.