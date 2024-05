WhatsApp migliora ancora: l'ultima novità

Anche su WhatsApp Web è arrivata la nuova interfaccia già vista sulle app per Android e iOS e, almeno per un aspetto, è persino migliore

WhatsApp continua a cambiare, con nuove funzioni che vengono rese disponibili a più utenti. Di pochissimi giorni fa l’arrivo della nuova interfaccia a miliardi di utenti, compresi quelli italiani, che usano le app per Android e iOS, mentre oggi tocca anche a chi usa la piattaforma da computer, accedendo a WhatsApp Web.

Nella versione di WhatsApp per browser, infatti, sono arrivate le novità già introdotte nelle due app ma con piccole modifiche, derivanti dal fatto che WhatsApp Web si usa da computer e non da smartphone. La sostanza, però, non cambia: WhatsApp modifica la sua interfaccia per permettere agli utenti di scoprire nuovi contenuti, sia all’interno delle proprie chat che fuori.

WhatsApp Web: la nuova interfaccia

La nuova interfaccia di WhatsApp Web ricalca quella per app in modo fedele per quanto riguarda i colori, con molto più spazio per il bianco e il grigio chiaro, rispetto al verde. Cambia leggermente, invece, la disposizione delle icone.

Arrivano, anche su WhatsApp Web, i tre tasti per filtrare le chat:

Tutte

Da leggere

Gruppi

Anche in questo caso i tre filtri sono posizionati in alto, sopra le chat archiviate e sotto la barra di ricerca. Neanche su WhatsApp Web, almeno in Italia, è ancora arrivata l’intelligenza artificiale di Meta AI che, invece, c’è già in USA e pochissimi altri Paesi anglofoni.

La barra di navigazione, che sulle app per Android e iOS è ora posizionata in basso, su WhatsApp Web è messa invece a sinistra e ha icone leggermente diverse. A differenza che sulle app, infatti sul Web i Canali sono separati dagli Stati (nelle app sono insieme, dentro la tab “Aggiornamenti“).

Restano, invece, i tasti per accedere alle chat e alle community, mentre manca ovviamente quello per le chiamate e le videochiamate. In basso a sinistra ci sono le Impostazioni e la foto profilo.

Canali WhatsApp: le novità in arrivo

Nell’interfaccia di WhatsApp Web, quindi, i Canali hanno un tasto dedicato che permette all’utente di raggiungerli con un solo click. Ed è anche logico che sia così, mentre è molto meno intuitivo che i Canali siano accorpati agli Stati come avviene nelle app.

Quel che ancora manca, invece, è la possibilità di filtrare i canali per argomento e non solo per nome. Di canali WhatsApp, infatti, ce ne sono sempre di più anche in Italia (e in italiano), oltre che nelle altre lingue e in inglese. Trovare quello che si cerca, o trovarne uno interessante che non si conosce ancora, è dunque sempre più difficile.

In una delle ultime versioni beta dell’app di WhatsApp per Android è già apparsa una nuova funzione proprio per filtrare i canali ed è assolutamente probabile che venga resa pubblica molto presto, perché l’intento di WhatsApp è quello di spingere il più possibile i canali e recuperare il gap con Telegram, che ha lanciato questa funzione molto prima e conta ormai milioni di canali attivi in tutto il mondo.