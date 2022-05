WhatsApp, Zuckerberg annuncia: sono arrivate le reaction

Marck Zuckeberg fondatore e Ceo di Meta, entusiasta della novità posta con il suo account personale Facebook la novità attesa da parecchi utenti: l’arrivo delle reaction su WhatsApp, per tutti. Il messaggio è stringato e Zuckeberg scrive che la funzione è in fase di rilascio da oggi. E aggiunge le cinque reaction: il pollice verso l’alto (mi piace), il cuore (amore), la faccina che ride (risata) , la faccina stupita, (sorpresa), la faccina che piange (tristezza) e le due mani che si danno il cinque (grazie).

Ebbene sì, le due mani giunte non simboleggiano la preghiera come in molti pensavano ma il “gimme five“. In effetti , a proposito di quest’ultima emoj, lo stesso Zuckeberg al post principale aggiunge un commento in cui specifica che: “Abbiamo aggiunto l’icona delle mani per diffondere ringraziamenti e apprezzamenti. In arrivo a breve anche altre reazioni“. Dunque l’anticipazione ci dice che sono in arrivo le prime 5 reaction oggi, ma anche che ne arriveranno altre in futuro. Non sappiamo quando, ma possiamo aspettarci di vederne periodicamente di nuove a disposizione dentro l’app di WhatsApp.

Reazioni su WhatsApp: come funzionano

É molto facile verificare se la reazione ai messaggi è stata già abilitata sul nostro account WhatsApp: basta toccare e tenere premuta la bolla della chat per vedere se la barra delle reazioni è disponibile e appare automaticamente.

La novità era attesa da tempo, tanto che la funzione era in fase di test sulla versione Beta da molti mesi a partire dalla versione 2.22.8.3 dell’app. Le emoji che ci aiuteranno a comunicare con un messaggio Whatsapp le conosciamo perché sono presenti anche su Facebook, anche se sono diverse.

Nelle ultime settimane WhatsApp ha lanciato la possibilità di gestire le notifiche di reazione su WhatsApp beta per Android, WhatsApp beta per iOS e WhatsApp Desktop beta, ma era un test riservato a chi ha la versione beta di WhatsApp, non al grande pubblico.

Qualche anticipazione era arrivata anche con un post su Twitter dal profilo di Will Cathcart, il capo di Whatsapp in cui spiegava che la funzione sarebbe stata rilasciata a breve. Anticipazione confermata oggi.

Come installare le reaction su WhatsApp

Le reaction sono una funzione di WhatsApp che sta arrivando a tutti, e da subito. Ma non subito: gli utenti di WhatsApp nel mondo solo oltre 2 miliardi, Meta rilascerà la novità gradualmente nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Bisogna solo aspettare, arriverà.

Anche perché non serve far nulla per aggiornare WhatsApp: l’app si aggiorna da sola sia su Android che su iOS. Per ora, tuttavia, sembra che le reaction saranno implementate prima su WhatsApp per Android e poi anche su WhatsApp per iOS.