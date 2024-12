Wikipedia: cosa hanno cercato gli italiani nel 2024

Fonte foto: Casimiro PT / Shutterstock

Wikipedia ha pubblicato la classifica delle 10 voci più cercate dagli utenti dell’enciclopedia, andando a considerare le pagine in italiano a disposizione degli utenti. La classifica include diverse sorprese e, soprattutto, tanto sport oltre a casi di cronaca e pagine dedicate al mondo della musica.

Le voci più cercare su Wikipedia Italia nel 2024

La Top 10 delle pagine più cercate su Wikipedia Italia vede al decimo posto Povere creature!, con 1,69 milioni di visite. Il film del regista Yorgos Lanthimos ha ottenuto diversi premi, vincendo anche il Leone d’oro al miglior film ed è riuscito ad attirare la curiosità degli italiani.

Nona posizione, invece, per la pagina Wikipedia dedicata all’omicidio di Elisa Claps, con 1,69 milioni di visite. Il caso è tornato di grande attualità grazie al documentario Dove Nessuno Guarda di Pablo Trincia e alla miniserie televisiva Per Elisa – Il caso Claps, diretta da Marco Pontecorvo.

In ottava posizione c’è la prima pagina sportiva della Top 10 ovvero il Campionato europeo di calcio 2024, con 1,78 milioni di visite, che precede uno dei fenomeni musicali dell’anno, Angelina Mango, con 1,87 milioni di visite. Sulla scia del successo della cantante, in sesta posizione troviamo la pagina dedicata al padre Mango, scomparso nel 2014, che ha raccolto 1,94 milioni di visite.

Con oltre 2,01 milioni di visite, invece, in quinta posizione nella Top 10 delle voci più cercate c’è la pagina dedicata all’Italia, che ha beneficiato, senza dubbio, della ribalta medicata garantita dalle Olimpiadi di Parigi. Quarta posizione per Facebook: per il social network, che proprio quest’anno ha compiuto 20 anni, ci sono 2,28 milioni di visite per la sua pagina su Wikipedia Italia.

La Top 3

Ad inaugurare la Top 3 c’è la pagina dedicata alla Rai, con 2,4 milioni di visite, che ha sfruttato, probabilmente, il successo del Festival di Sanremo oltre che di vari altri show come Mare fuori e Belve. A trainare le visite alla pagina della Rai c’è anche la scomparsa di volti noti della TV di Stato come Franco Di Mare e Luca Giurato. Le prime due posizioni sono, invece, dedicate allo sport.

In seconda posizione c’è la pagina della Società Sportiva Calcio Napoli che, dopo lo Scudetto del 2023, ha vissuto una stagione disastrosa per poi rilanciarsi grazie soprattutto al nuovo allenatore, Antonio Conte. Per la pagina della squadra partenopea, nel corso dell’anno che si avvia alla conclusione, sono arrivate 2,86 milioni di visite.

La prima posizione tra le voci più cercate su Wikipedia Italia nel corso del 2024 tocca alla pagina dedicata a Jannik Sinner, che nel corso di questi ultimi 12 mesi è riuscito a scalare le classifiche del tennis mondiale, vittoria dopo vittoria, fino al successo ottenuto in Coppa Davis. Per Sinner, ci sono oltre 5 milioni di visite alla pagina su Wikipedia.