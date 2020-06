Windows 10, problemi anche con i PDF dopo l'aggiornamento

Microsoft ammette il problema, ma anche di non avere ancora alcuna soluzione. Solo che, nel frattempo, il problema si è rivelato anche più grave del previsto. Di che problema stiamo parlando? Di quello alle stampanti, causato dall’ultimo aggiornamento di sicurezza di Windows 10.

Per la precisione l’update è il KB4557957, cioè il Patch Tuesday di giugno rilasciato per correggere decine di piccoli e grandi bug precedentemente rilevati e segnalati a Microsoft dagli utenti. Già si sapeva, da qualche giorno, che questo aggiornamento crea diversi problemi alle stampanti USB. Ora si scopre che i problemi non sono limitati alle stampanti fisiche connesse al computer, ma colpiscono anche quelle virtuali. Cioè la stampa in formato PDF, usata per creare copie digitali di documenti e distribuirle sul Web o in azienda. Microsoft, pur ammettendo il problema, non ha comunicato quando procederà esattamente a risolverlo.

Perché la stampante non funziona

Dopo aver installato l’update KB4557957 alcune stampanti non sono più in grado di stampare. Non è un problema del singolo modello, perché il bug è stato segnalato su stampanti di diversi produttori e, in realtà, è tutto nello spoiler di stampa e nel fatto che la porta USB a cui è collegata la periferica diventa invisibile allo spoiler stesso. A quanto pare il responsabile principale dell’errore è il “Language Monitor” del driver della stampante, cioè il file .Dll che serve tra le altre cose a gestire parte della comunicazione tra la periferica e le applicazioni che vogliono inviare un file allo spoiler di stampa.

Essendo un problema prettamente software, quindi, non stupisce che i problemi di stampa si verifichino anche con la stampa in PDF che, in realtà, non ha bisogno di alcuna porta USB. Questo bug che impedisce di stampare si verifica con tutte le versioni di Windows 10 e anche con Windows 8.1 e Windows Server.

Problemi alla stampante: come risolverli

“Microsoft sta lavorando ad una soluzione e rilascerà un aggiornamento non appena maggiori informazioni saranno disponibili“, con queste poche parole la casa di Redmond ammette il problema e rinvia la soluzione. Nel frattempo, chi sta sperimentando problemi simili a quelli descritti (sia con stampante fisica USB che virtuale stampando in PDF), può provare ad aggiornare i driver o, nel caso non bastasse, a disinstallare l’update KB4557957 in attesa che Microsoft corregga questo fastidioso bug.