Windows 11 Moment 3: le novità dell'update

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Microsoft è pronta a rilasciare Moment 3, il prossimo aggiornamento di Windows 11: Moment 3 è già disponibile per i tester del programma Windows Insider iscritti al canale Release Preview e sarà distribuito su scala globale come aggiornamento facoltativo, a partire dal Patch Tuesday del 13 giugno.

In passato, Microsoft aveva l’abitudine di rilasciare un aggiornamento importante all’anno, come d’altronde è accaduto con la versione 22H2 di Windows 11. Con gli aggiornamenti Moment, invece, Microsoft ha adottato un approccio diverso e forse anche più innovativo, distribuendo frequentemente nel corso dell’anno piccoli aggiornamenti con nuove funzionalità. Evitando di concentrare tante modifiche al sistema operativo in un solo update, infatti, è più facile scovare e risolvere i problemi derivanti dagli update.

Moment 3 è il terzo di questi aggiornamenti del 2023 e arricchisce Windows 11 con tante piccole, ma utili, novità.

Aggiornamenti di Moment 3 per Windows 11

Tra le novità più importanti di Windows 11 Moment 3 2023, segnaliamo la funzione che permette di copiare codici di autenticazione dalle notifiche sul computer. Ad esempio, se si ricevono codici nella mail, la notifica avrà un pulsante per copiare il codice. Lo stesso vale per notifiche su Phone Link, ma solo in inglese.

In questo aggiornamento, Microsoft ha apportato modifiche significative anche ai Widget. La bacheca è stata ridisegnata in un layout a tre colonne. Una colonna è dedicata ai widget, mentre nelle altre due è possibile trovare gli articoli di news da Microsoft Start. Adesso è anche possibile aggiungere widget al pannello dopo aver visualizzato un’anteprima dell’effetto.

Tornano, poi, i secondi nell’orologio della barra delle applicazioni: questa funzione è disattivata di default, ma è possibile attivarla tramite l’app Impostazioni.

L’ultimo aggiornamento ha introdotto una nuova funzionalità per il tasto "Stampa schermo" sulla tastiera: ora, invece di copiare l’immagine del desktop negli appunti e non fare altre azioni, il sistema operativo avvia automaticamente l’app Strumento di cattura. Così facendo, è possibile selezionare l’area o la finestra desiderata da catturare e salvare la cattura direttamente nella cartella Screenshots.

Nell’ultimo aggiornamento, poi, l’app Impostazioni si è arricchita di nuove funzionalità tra cui una nuova pagina dedicata agli hub e ai dispositivi USB4. La sezione Bluetooth e dispositivi consente ora di consultare informazioni sui dispositivi USB4 (o Thunderbolt) connessi, visualizzando le loro caratteristiche e i dispositivi associati.

Inoltre, Windows 11 ha una funzione che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base ai contenuti visualizzati, riducendo i consumi energetici dello schermo sui computer portatili.

Come installare Windows 11 Moment 3

Windows 11 si aggiornerà automaticamente alla versione Moment 3 tramite Windows Update sui PC già aggiornati alla versione 22H2.

Chi desidera provare subito Moment 3 deve attendere la data del 13 giugno e poi andare su Impostazioni > Windows Update e cercare se ci sono aggiornamenti in attesa di essere scaricati per essere installati.