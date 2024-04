WindTre spegne il 3G: cosa cambia per gli utenti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

WindTre ha annunciato ufficialmente l’inizio delle operazioni di dismissione della vecchia rete 3G, inizialmente la cosa interesserà soltanto la banda a 2100 MHz ma, in un secondo momento, lo switch off riguarderà anche quella a 900 MHz.

I clienti che utilizzano ancora un device con tecnologia 3G o uno smartphone 4G non compatibile con la VoLTE possono leggere la nota informativa sul sito ufficiale della compagnia, visitando la pagina WindTre Informa.

WindTre, lo switch off del 3G

Come indicato nella nota dell’operatore telefonico, la dismissione della rete 3G sarà graduale e interesserà in un primo momento solo la banda a 2100 MHz che verrà utilizzata per ospitare un più moderno servizio 4G e, nelle zone già coperte, il nuovo 5G.

Questa prima parte dello switch off andrà avanti fino a maggio o giugno di quest’anno, col fornitore del servizio che assicura che la rete 3G continuerà a essere accessibile in tutta Italia sulla banda 900 MHz, garantendo dunque agli abbonati la piena funzionalità delle connessioni.

Con la seconda fase del progetto, però, la dismissione della rete interesserà anche questa banda. Ulteriori informazioni saranno comunicate per tempo, ma con buone possibilità bisognerà attendere almeno il 31 dicembre 2025.

La decisione, come sottolineato da WindTre, nasce per realizzare un’infrastruttura di rete mobile di ultima generazione (che garantisce prestazioni nettamente migliori), che va a sostituire tutte quelle piattaforme ritenute ormai obsolete.

Cosa cambia per gli utenti

Per tutti coloro che utilizzano device non compatibili con il 4G né col più recente 5G, almeno in un primo momento, il servizio sarà comunque garantito sulla banda 900 MHz.

Per tutti quei dispositivi che, invece, sono compatibili solamente col 3G sulla banda 2100 MHz, il traffico dati e quello voce saranno reindirizzati sulla rete 2G. In questo caso, avvisa WindTre, potrebbe verificarsi una riduzione della velocità di trasferimento dati.

Per tutti coloro che hanno un dispositivo troppo obsoleto, non compatibile nemmeno con il 3G e con il 2G sulla banda 900 MHz, non potranno continuare a utilizzare la propria utenza e dovrebbero valutare l’acquisto di un device più recente, compatibile almeno con il 4G.

Chiaramente, al termine dello switch off previsto per il 2025, anche tutti coloro che hanno smartphone o tablet non compatibili con il servizio 4G o 5G non potranno più continuare a utilizzare il proprio device, dato che il 3G non sarà più disponibile su nessuna frequenza. Anche in questo caso l’operatore suggerisce di acquistare il prima possibile un dispositivo più recente.

Con lo spegnimento della rete 3G, torna in primo piano ovviamente il VolTE, che permette agli utenti di effettuare chiamate su rete LTE (il 4G). Il servizio è già disponibile per tutti i clienti privati e per quelli professionali che hanno scelto per la propria utenza WindTre che hanno bisogno solamente di una SIM e di uno smartphone compatibile con tale tecnologia.

Per quanto riguarda gli altri operatori che si appoggiano alla rete mobile di WindTre, come Iliad ad esempio, si sta valutando proprio l’attivazione del servizio VoLTE, che già dalle prossime settimane dovrebbe arrivare anche per gli utenti consumer.